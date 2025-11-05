Нов STEM център отвори врати в Основно училище "Хан Аспарух" в Добрич

Нов STEM център с модерно оборудване бе официално открит в Основно училище „Хан Аспарух“ в Добрич. Той включва три отделни STEM пространства, в които ще се провеждат междудисциплинарни уроци, експерименти и проектна работа. Техниката е от най-ново поколение, а преподавателите вече преминават обучения за работа в модерната среда. Това каза пред медии директорът Жасмина Загорова-Младенова.

Пространствата са създадени по програма от Националния план за възстановяване и устойчивост и ще подпомагат обучението по математика, информатика, природни науки и зелени технологии.

„Постарахме се да сме в крак с новото време, за да предоставим качествено обучение на нашите ученици. Имаме силни традиции – децата участват в олимпиади и състезания и винаги сме сред водещите. Сега ще имат възможност да развиват уменията си в съвременна STEM среда“, заяви директорът Жасмина Загорова-Младенова.

В STEM кабинети ще учат деца от всички класове – от начален до прогимназиален и гимназиален етап. По време на откриването ученици демонстрираха практическа работа и експерименти, подготвени съвместно с учителите.

„Имаме страхотни професионалисти, които искат да се развиват и да бъдат съвременни учители. Много от учениците са напреднали и трябва непрекъснато да надграждаме, за да задържим интереса им“, подчерта Загорова и допълни, че центърът ще допринесе за по-високо качество на обучението.

Лентата на новия STEM център прерязаха директорът на училището Жасмина Загорова - Младенова и заместник-директорът на Националния STEM център Стоян Лаловски.