Нов STEM център отвори врати в Основно училище "Хан Аспарух" в Добрич

site.btaНов STEM център отвори врати в Основно училище "Хан Аспарух" в Добрич
Нов STEM център с модерно оборудване бе официално открит в Основно училище „Хан Аспарух“ в Добрич. Той включва три отделни STEM пространства, в които ще се провеждат междудисциплинарни уроци, експерименти и проектна работа. Техниката е от най-ново поколение, а преподавателите вече преминават обучения за работа в модерната среда. Това каза пред медии директорът Жасмина Загорова-Младенова.
Пространствата са създадени по програма от Националния план за възстановяване и устойчивост и ще подпомагат обучението по математика, информатика, природни науки и зелени технологии.
„Постарахме се да сме в крак с новото време, за да предоставим качествено обучение на нашите ученици. Имаме силни традиции – децата участват в олимпиади и състезания и винаги сме сред водещите. Сега ще имат възможност да развиват уменията си в съвременна STEM среда“, заяви директорът Жасмина Загорова-Младенова.
В STEM кабинети ще учат деца от всички класове – от начален до прогимназиален и гимназиален етап. По време на откриването ученици демонстрираха практическа работа и експерименти, подготвени съвместно с учителите.
„Имаме страхотни професионалисти, които искат да се развиват и да бъдат съвременни учители. Много от учениците са напреднали и трябва непрекъснато да надграждаме, за да задържим интереса им“, подчерта Загорова и допълни, че центърът ще допринесе за по-високо качество на обучението.
Лентата на новия STEM център прерязаха директорът на училището Жасмина Загорова - Младенова и заместник-директорът на Националния STEM център Стоян Лаловски.
/ТС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина