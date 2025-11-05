Капитанът на националния отбор на Франция Килиан Мбапе и бившият му отбор Пари Сен Жермен са призовани за изслушване в съда на 17 ноември, съобщи АФП.

Нападателят, който напусна френския клуб през лятото на 2024, за да премине в Реал Мадрид, е пожелал "договорът му за определен срок да премине в такъв за неопределен срок", заявиха за агенцията източници от съда. Изслушването трябва да се състои на 17 ноември от 13:00 часа пред секция "Различни дейности" в съда в Париж.

От месеци насам Килиан Мбапе търси от ПСЖ изплащането на последните си три месеца от трудовия си договор с клуба, както и премии за подписване на договор, както и за лоялност.