Фотодокументална изложба проследява историята на разградската библиотека от идеята за нейното създаване през далечната 1870 г. до наши дни

Фотодокументална изложба проследява историята на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград - от идеята за нейното създаване през далечната 1870 г. до наши дни. Юбилейна експозиция „С възрожденски дух през годините – 155 години библиотечно дело в Разград“ е подредена в централното фоайе на библиотеката. Тя е посветена на 155-та годишнина от основаването на културната институция.

„В тази виртуална историческа разходка в миналото могат да се видят архивни снимки от старото читалище „Съгласие“, по-късно „Развитие“. Това читалище полага в региона основите на просвещението, образованието, музейно-историческото и етнографското, и библиотечно дело“, разказа главният библиотекар Мила Маринова. Тя припомни, че идеята за създаване на такъв притегателен и обединяващ център на национално осъзнаване в онези бурни времена в Разград е на учителя възрожденец Димитър (Димо) Хранов. По негова идея през 1870 година се сформира и библиотечна сбирка. Първите вестници, списания и наличните книги били подредени в един шкаф. Имало и обособена своеобразна „читалня”. „Дори и в този скромен вид първата библиотека с читалня в града и околността се превръща в силен притегателен център за много почитатели на писаното слово, жадни за просвета, знания и култура будни разградчани“, каза Мила Маринова.

Посетителите на изложбата ще могат да видят архивни снимки от тези исторически моменти, снимки на първите участници в това велико дело – Димо Хранов, Никола Икономов и Станка Николица Спасо-Еленина. Изложени са и фотоси на първите библиотекари, на първите организирани прояви като Ден на книгата, организиран от читалищната библиотека, Седмица на книгата, Ден на българската книга и други инициативи. Представени са и снимки, запечатали организирани беседи и четения. Чрез документи и фотоси са проследени промените в статута на библиотеката, създаването на различните отдели на културната институция, срещите с творци и много други интересни събития от богатата история на РБ „Проф. Боян Пенев“ в Разград. В експозицията са изложени и снимки, запечатали важни моменти от живота в библиотечния колектив. Изложбата ще може да бъде разгледана до края на ноември.

На 14 ноември Разградската библиотека ще отбележи тържествено 155 години библиотечна дейност. Проявата под надслов "155 години храм на знанието и духа!" ще е в залата на Народно читалище „Развитие 1869“. В празничното събитие ще участват хор „Железни струни“, музикална школа „Илия Бърнев“, балетната школа към НЧ „Развитие 1869“ и детски танцов ансамбъл „Лудогорче“ към Капанския ансамбъл.

Ситуацията с пандемията не позволи да се осъществи тържественото честване на 150-годишния юбилей на библиотеката. В интервю за БТА тогава директорът на Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев" в Разград Димитър Петров каза, че във времето на пандемия и социална изолация книгата се е оказала спасение за много хора, като им е помогнала да преодолеят ситуацията, да се потопят в един по-добър свят, да почерпят знание и мъдрост от писаното слово. Той подчерта, че бъдещето принадлежи на нейно величество Книгата.