Детският хор „Шарено герданче“ от Търговище ще участва в Националните празници на фолклорното хорово изкуство в Пловдив. Участието им е по покана на проф. Костадин Бураджиев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуства (АМТИИ) „Асен Диамандиев“ в Пловдив, каза за БТА Светла Стаменова, ръководител на формацията.

Форумът се организира от Сдружение „Фолклор и съвремие“ и Общински институт „Старинен Пловдив“ с подкрепата на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Концертите ще бъдат в пространството на Малката базилика на 7, 8 и 9 ноември с вход свободен за всички почитатели на фолклорното хорово изкуство.

Певиците от Представителния детско-юношески фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“, които творят към Центъра за младежки дейности и инициативи в Търговище, ще представят 30-минутна програма от девет произведения от различни композитори, сред които Иван Вълев, Петър Льондев, Красимир Кюркчийски, Николай Кауфман, Стефан Кънев и Генчо Генчев.

По думите на Светла Стаменова на форума в Пловдив към състава ще се присъединят и бивши възпитаници на „Шарено герданче“, които вече са студенти в АМТИИ. Те се подпомогнат представянето на детския хор с подготвената програма, който се състои в началото на тазгодишния творчески сезон за учениците.

Хорът „Шарено герданче“ има висока оценка в музикалните среди, доказателство за което са поканите за участие в значими национални прояви за представяне на хорото изкуство. През миналата година съставът участва в Нощ на хоровете във Варна, а през юни тази година бяха единственият фолклорен състав, участващ в Празниците на женските и девически хорове „Проф. Лилия Гюлева“.

„В България няма много детски фолклорни хорове. Чест и гордост е за Търговище да има състав на национално ниво“, отбеляза още Стаменова.