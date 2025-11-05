Подробно търсене

Класирането за Световното първенство по футбол е основен приоритет за селекционера на Германия Юлиан Нагелсман

Ива Кръстева
снимка: Niall Carson/PA via AP
Берлин,  
05.11.2025 15:44
 (БТА)

Класирането за Световното първенство по футбол е основен приоритет за селекционера на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман, когато утре той обяви състава за последните два мача, но има и спекулации, че може да гледа по-напред в бъдещето като повика за първи път Ленарт Карл.

17-годишният Карл дебютира за отбора на Байерн Мюнхен през юни на Световното клубно първенство и е участвал в доста мачове този сезон за шампионите в Бундеслигата, като реализира зрелищни голове срещу Брюж и Борусия Мьонхенгладбах, пише ДПА.

Нагелсман не е голям привърженик на лансирането на млади играчи, но също така казва, че "винаги се опитваме да държим под око младите таланти", особено с поглед към Световното първенство догодина.

Освен Карл, това включва още нападателя на Кьолн Саид Ел Мала, Асан Уедраого от РБ Лайпциг (и двамата на 19 години) и Николо Тресолди от Брюж (21 години).

Тъй като играчи като Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюлкруг и Антонио Рюдигер все още са контузени, има свободни позиции за мачовете на 14 ноември в Люксембург и срещу Словакия три дни по-късно.

Германия е начело в групата с по-добра голова разлика пред Словакия и ще се класира, ако спечели и двата мача.

Нападателят Лерой Сане може да се завърне в състава, след като не беше повикан през септември и октомври, като Нагелсман иска той първо да се докаже в новия си клуб Галатасарай.

Повикването на Карл и/или друг млад играч би се вписало в модела на Нагелсман, тъй като той обича да вижда как се справят в състава на терена и извън него.

Но има и опасения, тъй като бившите германски легенди Лотар Матаус и Оливер Кан не са убедени, че ранният дебют има предимства, а капитанът на отбора Йозуа Кимих отбеляза, че сега е по-лесно да бъдеш повикан, отколкото когато той е започнал преди десет години.

Има прецеденти, при които това не винаги работи, като например Юсуфа Мукоко, който дебютира на 17 години и беше част от отбора за Световното първенство през 2022 година, но не играл за Бундестима от години.

21-годишният защитник Намди Колинс беше титуляр срещу Словакия през септември при дебюта си, но издържа само едно полувреме при загубата на Германия с 0:2 и не беше повикан отново през октомври.

/ИК/

