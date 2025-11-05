Физкултурният салон на Основно училище "Хан Аспарух" в Добрич ще бъде готов предсрочно

Строителството на физкултурния салон на Основно училище „Хан Аспарух“ (ОУ) в Добрич напредва с бързи темпове и ще бъде завършено по-рано от предвидения срок. Това каза пред медии директорът Жасмина Загорова - Младенова.

„Имам уверението от фирмата изпълнител, че салонът ще бъде готов още през пролетта. По договор срокът е октомври 2026 г., но строителството върви по-добре от очакваното“, заяви директорът на училището.

Проектът е финансиран по програма на Министерството на образованието и науката, като училището спечели финансирането през януари 2025 г. След проведена обществена поръчка строителните дейности започнаха в началото на юни, когато беше направена и първата копка. Общата стойност на проекта е 1,5 млн. лева.

ОУ „Хан Аспарух“ бе единственото училище в областта без собствен физкултурен салон. Новата база ще бъде използвана от над 500 ученици. „Това е мечта на поколения възпитаници. Много родители, които също са учили тук, се радват, защото те самите не са имали възможност да спортуват в такава зала“, допълват от ръководството.

Салонът ще бъде типова сграда, изцяло съобразена с нормативните изисквания за часовете по физическо възпитание и спорт, и ще позволява провеждането на всички учебни и тренировъчни дейности.