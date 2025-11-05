Подробно търсене

Ограничава се движението през жп прелеза до гара Царева ливада на 6 ноември

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Дряново,  
05.11.2025 15:54
 (БТА)

Ограничава движението през жп прелеза до гара Царева ливада на 6 ноември от 19:00 ч. до 7:00 ч. на 7 ноември. Това съобщиха от Община Дряново. 

Затварянето се налага поради извършването на авариен ремонт на железния път по IV главна жп линия Русе - Горна Оряховица - Подкова, НКЖИ, секция Горна Оряховица, информира всички граждани, че се налага пълно прекъсване на движението на пътни превозни средства през жп прелеза в село Царева ливада, допълват от Община Дряново. 

Съставена е подробна схема за временна организация и безопасност на движението между двете населени места, като водачите могат да използват обходния път през с. Радовци и с. Черновръх, допълват от местната администрация. 

БТА припомня, че в началото на октомври, движението по пътя Габрово – Трявна бе ограничено отново заради ремонт на железопътен прелез. 

