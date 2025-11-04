Подробно търсене

„Хамас“ предаде ковчег, съдържащ според групировката тленните останки на заложник от Газа

Виктор Турмаков
Бойци от "Хамас" извеждат предполагаемо тяло на израелски заложник. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Газа,  
04.11.2025 21:43
 (БТА)
Палестинското екстремистко движение „Хамас“ предаде нови тленни останки, за които твърди, че са на един от заложниците, отвлечени от групировката през октомври 2023 г. съобщиха израелските военни, позовавайки се на Международния комитет на Червения кръст, предаде ДПА.

Военните съобщиха, че ковчегът с останките е бил прехвърлен в ивицата Газа на служители на Червения кръст, които след това са го предали на израелските власти.

Останките ще бъдат отнесени в съдебномедицински институт в Израел за идентификация. Не е ясно чие е тялото.

Ислямистката групировка и преди е връщала останки, които не са принадлежали на никой от заложниците, смятани все още за изчезнали след нападението от 7 октомври 2023 г.

Преди настоящото предаване се смяташе, че телата на осем починали заложници все още се намират в Газа.

Като част от мирната инициатива с посредничеството на САЩ „Хамас“ освободи всички оцелели заложници на 13 октомври в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници.

/ДИ/

Свързани новини

04.11.2025 16:23

"Хамас" е намерил тяло на израелски войник в Газа и предстои то да бъде върнато на Израел

Въоръженото крило на "Хамас" съобщи днес, че е намерило тялото на израелски войник в Газа и че се извършва подготовка за предаването му на Израел, предаде Ройтерс. Израел предаде тленните останки на 45 палестинци вчера, съобщи Червеният кръст, ден
03.11.2025 16:55

Израел върна тленните останки на 45 палестинци, заяви Mинистерството на здравеопазването на "Хамас"

Контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването в Газа съобщи, че Израел е върнал тленните останки на 45 палестинци в рамките на споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври на територията на палестинския анклав,
03.11.2025 12:43

Израел съобщи, че останките на тримата заложници, върнати тази нощ от "Хамас", са на войници, убити при атаката на 7 октомври 2023 г.

Израел заяви днес, че останките на тримата заложници, върнати тази нощ от ивицата Газа, принадлежат на войници, убити при нападението, извършено от палестинската въоръжена групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., което предизвика и войната в Газа,

Към 23:20 на 04.11.2025 Новините от днес

