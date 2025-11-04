„Хамас“ предаде ковчег, съдържащ според групировката тленните останки на заложник от Газа

Палестинското екстремистко движение „Хамас“ предаде нови тленни останки, за които твърди, че са на един от заложниците, отвлечени от групировката през октомври 2023 г. съобщиха израелските военни, позовавайки се на Международния комитет на Червения кръст, предаде ДПА.

Военните съобщиха, че ковчегът с останките е бил прехвърлен в ивицата Газа на служители на Червения кръст, които след това са го предали на израелските власти.

Останките ще бъдат отнесени в съдебномедицински институт в Израел за идентификация. Не е ясно чие е тялото.

Ислямистката групировка и преди е връщала останки, които не са принадлежали на никой от заложниците, смятани все още за изчезнали след нападението от 7 октомври 2023 г.

Преди настоящото предаване се смяташе, че телата на осем починали заложници все още се намират в Газа.

Като част от мирната инициатива с посредничеството на САЩ „Хамас“ освободи всички оцелели заложници на 13 октомври в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници.