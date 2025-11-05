Подробно търсене

Израел върна телата на 15 палестинци в Газа

Валерия Динкова
Израел върна телата на 15 палестинци в Газа
Израел върна телата на 15 палестинци в Газа
Гробища и бежански лагер край Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, 31 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Дейр ал Балах,  
05.11.2025 12:55
 (БТА)
Етикети

Представители на болница "Насър" в Хан Юнис съобщиха, че са приели днес телата на 15 мъртви палестинци, върнати от Израел, предаде Асошиейтед прес.

С тях върнатите в ивицата Газа тела на палестинци станаха общо 285.

Тленните останки, върнати в рамките на крехко примирие между Израел и "Хамас", бяха предадени ден след като палестински бойци от ивицата Газа върнаха тялото на израелски войник, отвлечен по време на атаката на 7 октомври 2023 г., която стана причина за войната.

"Хамас" върна в Израел тленните останки на 21 заложници, съгласно споразумението за спиране на огъня от 10 октомври, което има за цел да сложи край на най-смъртоносната и разрушителна война в историята между Израел и "Хамас". Всички живи заложници бяха освободени.

Бойците в Газа връщат по едно до три тела на всеки няколко дни. Израел оказва натиск за ускоряване на процеса и в някои случаи твърди, че предадените тленни останки не са на заложници.

"Хамас" заяви, че работата им е затруднена от мащабните опустошения в анклава.

За всеки върнат мъртъв израелски заложник Израел предава телата на 15 мъртви палестинци. По-малко от половината от тях са идентифицирани.

Работата на съдебните медици е затруднена от липсата на комплекти за ДНК тестове в ивицата Газа. Министерството на здравеопазването публикува снимки на върнатите тела с надеждата семействата им да ги разпознаят.

/ДИ/

Свързани новини

04.11.2025 21:43

„Хамас“ предаде ковчег, съдържащ според групировката тленните останки на заложник от Газа

Палестинското екстремистко движение „Хамас“ предаде нови тленни останки, за които твърди, че са на един от заложниците, отвлечени от групировката през октомври 2023 г. съобщиха израелските военни, позовавайки се на Международния комитет на Червения кръст, предаде ДПА.
04.11.2025 17:36

Ново насилие избухна в ивицата Газа въпреки примирието, съобщиха Израел и "Хамас"

Израелската армия днес заяви, че "терорист" е пресякъл т. нар. "жълта линия" в северната част на ивицата Газа и се е приближил до израелски войници, "представлявайки непосредствена заплаха за тях", затова е бил "елиминиран", предаде ДПА.
04.11.2025 16:23

"Хамас" е намерил тяло на израелски войник в Газа и предстои то да бъде върнато на Израел

Въоръженото крило на "Хамас" съобщи днес, че е намерило тялото на израелски войник в Газа и че се извършва подготовка за предаването му на Израел, предаде Ройтерс. Израел предаде тленните останки на 45 палестинци вчера, съобщи Червеният кръст, ден

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:07 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация