Израел върна телата на 15 палестинци в Газа

Представители на болница "Насър" в Хан Юнис съобщиха, че са приели днес телата на 15 мъртви палестинци, върнати от Израел, предаде Асошиейтед прес.

С тях върнатите в ивицата Газа тела на палестинци станаха общо 285.

Тленните останки, върнати в рамките на крехко примирие между Израел и "Хамас", бяха предадени ден след като палестински бойци от ивицата Газа върнаха тялото на израелски войник, отвлечен по време на атаката на 7 октомври 2023 г., която стана причина за войната.

"Хамас" върна в Израел тленните останки на 21 заложници, съгласно споразумението за спиране на огъня от 10 октомври, което има за цел да сложи край на най-смъртоносната и разрушителна война в историята между Израел и "Хамас". Всички живи заложници бяха освободени.

Бойците в Газа връщат по едно до три тела на всеки няколко дни. Израел оказва натиск за ускоряване на процеса и в някои случаи твърди, че предадените тленни останки не са на заложници.

"Хамас" заяви, че работата им е затруднена от мащабните опустошения в анклава.

За всеки върнат мъртъв израелски заложник Израел предава телата на 15 мъртви палестинци. По-малко от половината от тях са идентифицирани.

Работата на съдебните медици е затруднена от липсата на комплекти за ДНК тестове в ивицата Газа. Министерството на здравеопазването публикува снимки на върнатите тела с надеждата семействата им да ги разпознаят.