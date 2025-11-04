НАН: Нигерия и Гана обсъждат засилване на сътрудничеството срещу незаконната търговия

Представители на Нигерийската митническа служба и на Данъчната администрация на Гана проведоха среща в Абуджа, на която изразиха интерес към изграждането на партньорство за борба с незаконната търговия чрез засилване на граничния контрол и обмена на разузнавателна информация между двете страни, съобщи агенция НАН.

Ганайските власти призоваха за по-тясно сътрудничество и хармонизиране на митническите процедури в подкрепа на прилагането на Споразумението за Африканската континентална зона за свободна търговия.

От своя страна нигерийските представители подчертаха, че престъпни групи се възползват от пропуски в митническите администрации на африканските държави, за да осъществяват незаконна търговия, което налага координирани действия. Те предложиха Гана и Нигерия да преразгледат подписаното през 2001 г. споразумение за съвместни митнически операции, за да бъде приведено в съответствие със съвременните реалности и да улеснява законната търговия.

Нигерийските власти посочиха, че по данни на колегите им от Нидерландия престъпни мрежи използват слабости в африканските митници за пренос на наркотици към Европа, като Нидерландия често служи като входна точка на континента.

„Необходимо е да се проучат стратегии, чрез които водещите митнически администрации в Африка могат да допринесат за увеличаване на търговския обем в рамките на споразумението за свободна търговия“, заявиха от Нигерийската митническа служба.

„Искаме търговията да бъде двигател на икономически растеж и просперитет за хората в Африка. Разполагаме с огромни пазари и потенциал да го постигнем“, добавиха от службата.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)