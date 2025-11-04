АЗЕРТАДЖ: Азербайджан и Турция обсъдиха сътрудничеството в производство на турбинно оборудване

Заместник-министърът на енергетиката на Азербайджан Самир Валиев се срещна с турска делегация, водена от ръководителя на работещата в сферата на вятърната енергетика компания „Атасевен Груп“ Мустафа Атасевен, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

По време на срещата бяха обсъдени изграждането на вятърни паркове в Турция от „Атасевен Груп“, производството на турбинно оборудване и износът на генерираната енергия, както и възможностите за сътрудничество с Азербайджан в тази сфера.

Валиев уведоми делегацията за зелените енергийни проекти и увеличения обем на генерирана вятърна енергия в Азербайджан. Той отбеляза, че местното производство на оборудване за добив на възобновяема енергия и износът на зелена енергия са сред приоритетите на страната в близко бъдеще.

Страните се разбраха да продължат обсъждането по подчертаните теми и да установят сътрудничество между „Атасевен Груп“ и Азербайджанската агенция за възобновяема енергия.

