Иван Долев
Теодора Димова е творец с ясна и смела гражданска позиция, каза проф. Методиев при връчването на наградата „Богдан Богданов“ на писателката
Проф. Веселин Методиев връчва наградата на писателката Теодора Димова. Снимка: Севдалин Тлаченски/БТА (ЛФ)
София,  
04.11.2025 20:02
 (БТА)
Освен признат творец, Теодора Димова е човек с ясна и смело заявена гражданска позиция в защита на хуманността, свободата и демокрацията, каза проф. Веселин Методиев, председател на Настоятелството на Нов български университет (НБУ), който връчи тазгодишната Награда за хуманитаристика „Богдан Богданов“ на писателката.

Церемонията по награждаването се състоя в Аудитория 1 на библиотека „Проф. Богдан Богданов“ в НБУ. Сред официалните гости бяха предишни носители на отличието, сред които проф. Михаил Неделчев и проф. Георги Фотев. Присъстваха още писателят Захари Карабашлиев, д-р Георги Текев и представители на културната и академичната общност. Модератор на събитието беше д-р Емилия Димитрова.

Проф. Методиев отбеляза, че романите на Димова предизвикват значим обществен отзвук, тъй като въплъщават дух на хуманизъм, болезнено осмисляне на трагическия опит от близкото минало и чувствителност към острите социални и нравствени проблеми на съвремието.

Председателят на журито, проф. д-р Христо Тодоров, представи мотивите за присъждането на наградата. Той подчерта, че Теодора Димова е допринесла значимо за съвременната българска култура чрез многостранното си литературно творчество – романи, пиеси и есета, както и чрез последователното си публично присъствие, насочено към защита на човешкото достойнство, паметта и моралния разум в литературата.

„Чрез своето писане Теодора Димова развива жив диалог с читателя, превръщайки художествения текст в поле на разпознаване на травми и състрадание, на човечност и идеали, съзвучни с духа на проф. Богдан Богданов за автономна, свободна и граждански ангажирана хуманитаристика“, каза още Тодоров.

В словото си Теодора Димова подчерта, че отговорността днес, в тези тежки времена, на хората на словото е много по-голяма от всякога. „Не защото защитаваме една или друга кауза, а защото искаме да защитаваме малките острови на нормалност, които все още са останали в нашето общество“, каза писателката.

„Отличието е чест, но още повече стимул. Чест е, защото трудът ти е забелязан и оценен, но и защото работиш във вярната посока. А стимул – защото ти е гласувано доверие“, допълни тя.

БТА припомня, че наградата „Богдан Богданов“ отличава личности, които пресъздават и популяризират основните идеи и ценности на проф. Богданов: силата на словото, свободата на духа и изграждането на демократично общество. Отличието се присъжда от 2017 г.

Предишни носители на наградата са: 2017 – Борис Христов – поет, чиято скромност и отдаденост на словото го превърнаха в митологичен образ на демократична България; 2018 – проф. Михаил Неделчев – за ценните приноси в историята на българската литература и за яркото му присъствие в обществения и политически живот; 2019 – доц. Снежина Петрова и доц. Георги Гочев – за проекта „Медея“, който даде живот на каузите и ценностите на проф. Богдан Богданов; 2020 – Найден Тодоров – за успехите в сферата на изкуството и управлението на художествени институции; 2021 – проф. Георги Фотев – за развитието на социологията и за утвърждаването на гражданското висше образование; 2022 – проф. Цочо Бояджиев – за неоценимия принос към науката, преводаческата работа и поддържането на жива философска общност у нас; 2023 – Райна Кабаиванска – за изключителния ѝ принос към оперното изкуство и посвещаването ѝ на младите таланти; 2024 – проф. Ивайло Търнев – за изключителните научни и преподавателски постижения, откритията му в медицината и за човечността, добротата и съпричастността, съпътстващи професионалния му път.

/ХК/

