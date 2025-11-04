МИНА: Черна гора е отворена за стратегически партньорства в енергийния сектор, каза енергийният министър Адмир Шахманович в Абу Даби

Черна гора е отворена за стратегически партньорства, които насърчават развитието на нови технологии в енергийния сектор, каза министърът на енергетиката и минната промишленост Адмир Шахманович по време на най-големият световен енергиен форум ADIPEC 2025, който започна вчера в Абу Даби, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Шахманович присъства на откриването на форума по покана на министъра на енергетиката и инфраструктурата на Обединените арабски емирства Сухаил Мохамед Фарадж Ал Мазруей. Във форума участват световни лидери, политици, представители на индустрията и новатори от 172 държави.

Шахманович участва и в кръгла маса на високо ниво, озаглавена „Укрепване на енергийната сигурност и устойчивост чрез диверсификация“, която събра министри от различни страни, за да обсъдят диверсификацията на енергийните ресурси, устойчивостта на системата и международното сътрудничество, се казва в прессъобщение на Министерството на енергетиката и минната промишленост.

Той представи приоритетите на Черна гора в областта на сигурността на доставките, цифровизацията и устойчивото развитие, като подчерта значението на регионалната и глобалната свързаност за укрепване на енергийната стабилност.

„Черна гора е отворена за стратегически партньорства, които насърчават развитието на нови технологии в енергийния сектор“, заяви Шахманович.

Той добави, че изкуственият интелект и центровете за данни се превръщат в стълбове на съвременната енергийна инфраструктура, позволявайки по-интелигентно управление, по-висока ефективност и сигурност на системата.

Той заключи, че бъдещето на енергетиката е във връзката между данните, иновациите и хората.

