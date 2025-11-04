На 5 октомври временно се променя организацията на движение при 99-и км на магистрала "Тракия" заради ремонтни дейности

Утре (5 ноември) временно ще бъде ограничено движението от 99- и километър до километър 100 на автомагистрала "Тракия", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В този участък до 18:00 часа ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица и трафикът в изпреварващите ленти в посока Бургас и София поетапно ще бъде пренасочван през свободните ленти.

Шофьорите трябва да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.

Ограничителните съоръжения на магистралата се подменят, след ремонта на отсечката от 90-и до 98-и километър в област Пазарджик.