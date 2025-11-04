Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, Денислав Златанов завърши пети

site.btaГеорги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, Денислав Златанов завърши пети
Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, което се провежда във френската столица Париж.
48-годишният българин постигна четири победи в категория до 81 килограма, а в спор за отличието се наложи над Жоел Кохер (Швейцария) с "ипон" за 15 секунди.
В категорията участваха 87 състезатели. На шампионата на планетата през 2023-а Шишков беше пети.
При 90-килограмовите Денислав Златанов, 39-годишен, остана на крачка от подиума - пети, след като отстъпи в малкия финал пред Никола Мадинер (Франция). Преди това той записа три поредни победи, съобщават от БФ Джудо.
На първенството в Париж участват 2366 спортисти от 66 държави.
/ИК/
