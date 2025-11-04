Подробно търсене

Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, Денислав Златанов завърши пети

Ива Кръстева
Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, Денислав Златанов завърши пети
Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, Денислав Златанов завърши пети
снимка БТА архив
Париж,  
04.11.2025 22:42
 (БТА)

Георги Шишков спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани, което се провежда във френската столица Париж.

48-годишният българин постигна четири победи в категория до 81 килограма, а в спор за отличието се наложи над Жоел Кохер (Швейцария) с "ипон" за 15 секунди.

В категорията участваха 87 състезатели. На шампионата на планетата през 2023-а Шишков беше пети.

При 90-килограмовите Денислав Златанов, 39-годишен, остана на крачка от подиума - пети, след като отстъпи в малкия финал пред Никола Мадинер (Франция). Преди това той записа три поредни победи, съобщават от БФ Джудо.

На първенството в Париж участват 2366 спортисти от 66 държави.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:19 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация