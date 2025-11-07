Националната художествена академия организира творческа работилница Paste Paper

Националната художествена академия (НХА) организира днес, 7 ноември, от 14:00 ч. творческата работилница Paste Paper, посветена на историческа техника за колориране на хартия, използвана още от XVII век при изработката на подвързии. "Пастообразната“ хартия е вид повърхностен дизайн, при който цветна, вискозна среда (обикновено нишестена паста) се нанася директно върху повърхността на хартиен лист и се модифицира с различни инструменти и техники, за да се получи набор от шарки и ефекти, отбелязват от НХА.

Събитието е част от Дните на отворените врати на НХА (4–7 ноември 2025 г.), а проектът е осъществен в рамките на конкурса за финансиране на научноизследователска и художественотворческа дейност на Академията за 2025 г.

/ВСР