Подробно търсене

Националната художествена академия организира творческа работилница Paste Paper

Националната художествена академия организира творческа работилница Paste Paper
Националната художествена академия организира творческа работилница Paste Paper
Снимка: НХА
София,  
07.11.2025 06:15
 (БТА)

Националната художествена академия (НХА) организира днес, 7 ноември, от 14:00 ч. творческата работилница Paste Paper, посветена на историческа техника за колориране на хартия, използвана още от XVII век при изработката на подвързии. "Пастообразната“ хартия е вид повърхностен дизайн, при който цветна, вискозна среда (обикновено нишестена паста) се нанася директно върху повърхността на хартиен лист и се модифицира с различни инструменти и техники, за да се получи набор от шарки и ефекти, отбелязват от НХА.

Събитието е част от Дните на отворените врати на НХА (4–7 ноември 2025 г.), а проектът е осъществен в рамките на конкурса за финансиране на научноизследователска и художественотворческа дейност на Академията за 2025 г.

/ВСР

/ХК / ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:37 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация