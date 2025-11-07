Подробно търсене

Казахстан ще се присъедини към Авраамовите споразумения с Израел в символичен ход в подкрепа на инициативата на Тръмп

Светослав Танчев
Израелският премиер Бенямин Нетаняху (вляво) и американският президент Доналд Тръмп, заедно с министъра на външните работи на Бахрейн Халид бин Ахмед Ал Халифа и външният министър на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахян, махат на журналистите от балкона на Синята стая в Белия дом след подписването на Авраамовите споразумения на 15 септември 2020 г. във Вашингтон. Снимка: AP/Alex Brandon, File
Вашингтон,  
07.11.2025 02:49
 (БТА)

Казахстан ще се включи към Авраамовите споразумения, които нормализират отношенията между Израел и арабските и мюсюлмански държави в ход, който цели да подкрепи инициативата, станала емблематична за първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Присъединяването, обявено снощи, е до голяма степен символично, тъй като Казахстан поддържа дипломатически отношения с Израел от 1992 г. насам и е много по-далече в географско отношение от Израел, отколкото другите държави от Авраамовите споразумения - Бахрейн, Мароко, Судан и Обединените арабски емирства.

Тези страни се съгласиха да нормализират своите отношения с Израел в резултат на присъединяването си към споразуменията, нещо, което Казахстан направи скоро след като получи независимост след разпадането на бившия Съветски съюз.

Тръмп обяви присъединяването в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като написа, че е имал "страхотен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев".

Казахстан е "първата страна от моя втори мандат, която се присъединява към Авраамовите споразумения, първата от много други", съобщи Тръмп.

Американският президент нарече присъединяването на Казахстан "голяма крачка напред в изграждането на мостове по целия свят".

"Все повече страни се нареждат на опашката, за да прегърнат мира и просперитета чрез моите Авраамовите споразумения", каза още той.

Церемонията по подписването скоро ще направи присъединяването официално, съобщи Тръмп и добави, че "има много други държави, които се опитват да се присъединят към този клуб на СИЛАТА".

"Очакват ни още много неща в обединяването на страните за стабилност и растеж - реален напредък, реални резултати", написа американският президент. "БЛАЖЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!", заключи Тръмп.

Републиканецът направи това изявление малко преди началото на срещата на върха, която организира с лидерите на пет централноазиатски държави, включително Казахстан.

/СХТ/

