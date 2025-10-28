Подробно търсене

"Не беше лесно, хубавото е, че продължихме", каза след успеха над Фратрия треньорът на Арда Александър Тунчев

БТА, Варна (28 октомври 2025) на снимката треньорът на Арда Александър Тунчев след срещата от 1/16 финалите от турнира за Купата на България между Фратрия и кърджалийския тим, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
28.10.2025 18:49
 (БТА)

Изказване на треньора на Арда Александър Тунчев след срещата от 1/16 финалите от турнира за Купата на България между Фратрия и кърджалийския тим, завършила 2:1 за гостите.

Александър Тунчев (треньор на Арда) – „Със сигурност този турнир е важен от гледна точка на това да ни даде някаква увереност, някакво успокоение. Да ни възвърне до някаква степен тази увереност и самочувствие, които показахме в началото на сезона. Така че от тази гледна точка победата е много важна.

Със сигурност в отбора има някакво затормозяване. Изобщо не сме мислили, че мачът ще ни бъде лек. Отборът на Фратрия, поне това, което показва, е един корав съперник, а и знаем, че тези мачове за Купата никога не са лесни. Отборите от по-долното ниво винаги могат да изненадат. Искахме да продължим в следващия кръг, не беше лесно, но хубавото е, че продължихме.

На този етап нямаме никой от играчите, който да се е оплакал от проблеми. Може би единствено Иснаба Мане, който го заменихме принудително в края на първата част. Има някои крампи, пак казвам – не беше леко, теренът беше мек, хвърлихме много усилия. Винаги е по-добре да играеш с такива съперници (бел. авт. сериозни съперници като предстоящия мач с Левски). Аз и преди съм го казвал – срещу такива съперници няма какво да губиш, можеш за покажеш тези качества, които показвахме преди и някой да блесне, а и не само като индивидуалности, а като отбор да покажем, че сме стойностен тим.

Със сигурност в момента срещаме доста проблеми с отборите, които се затварят, изпитваме малко трудности при отбелязването на головете. Въпреки всичко, аз съм реалист – не показваме тази игра, която показвахме в началото на сезона. Но въпреки всичко в дадени мачове ние създаваме няколко ситуации, но не успяваме да ги отбележим и от другата страна – получаваме доста лесни, лековати голове.

Ще ни трябва някакво време, за да стане този отбор на Арда като миналогодишния. Необходимо ни е да направим един, два, три мача, които да не загубим, да спечелим, за да може отново да си върнем тази страст и увереност.“

