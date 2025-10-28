"Не беше лесно, хубавото е, че продължихме", каза след успеха над Фратрия треньорът на Арда Александър Тунчев

Изказване на треньора на Арда Александър Тунчев след срещата от 1/16 финалите от турнира за Купата на България между Фратрия и кърджалийския тим, завършила 2:1 за гостите.

Александър Тунчев (треньор на Арда) – „Със сигурност този турнир е важен от гледна точка на това да ни даде някаква увереност, някакво успокоение. Да ни възвърне до някаква степен тази увереност и самочувствие, които показахме в началото на сезона. Така че от тази гледна точка победата е много важна.

Със сигурност в отбора има някакво затормозяване. Изобщо не сме мислили, че мачът ще ни бъде лек. Отборът на Фратрия, поне това, което показва, е един корав съперник, а и знаем, че тези мачове за Купата никога не са лесни. Отборите от по-долното ниво винаги могат да изненадат. Искахме да продължим в следващия кръг, не беше лесно, но хубавото е, че продължихме.

На този етап нямаме никой от играчите, който да се е оплакал от проблеми. Може би единствено Иснаба Мане, който го заменихме принудително в края на първата част. Има някои крампи, пак казвам – не беше леко, теренът беше мек, хвърлихме много усилия. Винаги е по-добре да играеш с такива съперници (бел. авт. сериозни съперници като предстоящия мач с Левски). Аз и преди съм го казвал – срещу такива съперници няма какво да губиш, можеш за покажеш тези качества, които показвахме преди и някой да блесне, а и не само като индивидуалности, а като отбор да покажем, че сме стойностен тим.

Със сигурност в момента срещаме доста проблеми с отборите, които се затварят, изпитваме малко трудности при отбелязването на головете. Въпреки всичко, аз съм реалист – не показваме тази игра, която показвахме в началото на сезона. Но въпреки всичко в дадени мачове ние създаваме няколко ситуации, но не успяваме да ги отбележим и от другата страна – получаваме доста лесни, лековати голове.

Ще ни трябва някакво време, за да стане този отбор на Арда като миналогодишния. Необходимо ни е да направим един, два, три мача, които да не загубим, да спечелим, за да може отново да си върнем тази страст и увереност.“