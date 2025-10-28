Иран започна да доставя дизелово гориво за Афганистан по железопътна линия, съобщи ИРНА

site.btaИран започна да доставя дизелово гориво за Афганистан по железопътна линия, съобщи ИРНА
Техеран започна да изнася днес гориво за Афганистан чрез влакови композиции, съобщи иранската държавна агенция ИРНА, цитирана от ДПА.
В първия етап на този проект са доставени 20 вагона дизелово гориво за Афганистан, посочва иранската осведомителна агенция, като допълва, че целта е да се изнасят поне 30 000 тона гориво месечно.
Говорител на министерството на обществените работи на Афганистан потвърди доставката, осъществена от "частна компания" и заяви, че ведомството се стреми да "улесни допълнително търговията" чрез разширяване на железопътната мрежа.
Не са обявени подробности дали пратката е предназначена за афганистанския пазар или ще бъде насочена за Китай - най-големият потребител на ирански петролни продукти.
Досега Техеран е изнасял своя петрол за малки китайски рафинерии чрез сложна морска мрежа, за да избегне международните санкции.
"За първи път отворихме железопътната линия от Иран до Афганистан и оттам към Китай", написа в социалната мрежа "Екс" (X) иранският бизнесмен Бабак Занджани.
Занджани излежа 11-годишна присъда за корупция през януари, като през това време той бе осъден и на смърт.
Логистиката зад подобен план на износ за Китай не бива да се подценява, каза Грегъри Брю, анализатор на Иран в базираната в Ню Йорк консултантска компания за "Юрейша груп" (Eurasia Group).
"Много по-трудно е да се преустановят потоците от суров петрол, доставяни по железопътна линия, отколкото чрез танкери", допълни той.
/ИЦ/
