Подробно търсене

Иран започна да доставя дизелово гориво за Афганистан по железопътна линия, съобщи ИРНА

Марин Милков
Иран започна да доставя дизелово гориво за Афганистан по железопътна линия, съобщи ИРНА
Иран започна да доставя дизелово гориво за Афганистан по железопътна линия, съобщи ИРНА
Снимка: AP/Manish Swarup
Техеран,  
28.10.2025 18:57
 (БТА)

Техеран започна да изнася днес гориво за Афганистан чрез влакови композиции, съобщи иранската държавна агенция ИРНА, цитирана от ДПА.

В първия етап на този проект са доставени 20 вагона дизелово гориво за Афганистан, посочва иранската осведомителна агенция, като допълва, че целта е да се изнасят поне 30 000 тона гориво месечно.

Говорител на министерството на обществените работи на Афганистан потвърди доставката, осъществена от "частна компания" и заяви, че ведомството се стреми да "улесни допълнително търговията" чрез разширяване на железопътната мрежа.

Не са обявени подробности дали пратката е предназначена за афганистанския пазар или ще бъде насочена за Китай - най-големият потребител на ирански петролни продукти.

Досега Техеран е изнасял своя петрол за малки китайски рафинерии чрез сложна морска мрежа, за да избегне международните санкции.

"За първи път отворихме железопътната линия от Иран до Афганистан и оттам към Китай", написа в социалната мрежа "Екс" (X) иранският бизнесмен Бабак Занджани.

Занджани излежа 11-годишна присъда за корупция през януари, като през това време той бе осъден и на смърт.

Логистиката зад подобен план на износ за Китай не бива да се подценява, каза Грегъри Брю, анализатор на Иран в базираната в Ню Йорк консултантска компания за "Юрейша груп" (Eurasia Group). 

"Много по-трудно е да се преустановят потоците от суров петрол, доставяни по железопътна линия, отколкото чрез танкери", допълни той.

/ИЦ/

Свързани новини

28.10.2025 11:31

ИРНА: Иранският президент подчерта нуждата от изграждане на инфраструктура в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че Организацията за икономическо сътрудничество (ОИС) днес, повече от всякога, се нуждае от стратегическа инфраструктура за икономическо развитие, предаде иранската новинарска агенция ИРНА. Пезешкиан
06.10.2025 14:20

Иран получи първата си пратка пшеница от държави от Каспийския регион от три години, съобщава Ройтерс

Иран получи първата си пратка пшеница от държави от Каспийския регион след три години. Това съобщи ръководителят на "Зърнопроизводство и търговски услуги" на провинция Мазандарaн пред иранска новинарска агенция Тасним (Tasnim), цитирана от
11.07.2025 13:00

Казинформ: Казахстан и Афганистан се споразумяха за строителството на железопътна линия между Централна и Южна Азия

Казахстан и Афганистан подписаха меморандум за основните принципи на строителството и експлоатацията на железопътната линия между Централна и Южна Азия, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.
11.01.2025 16:53

Афганистан е бил най-големият пазар за брашно от Русия през 2024 г., показват търговски данни

Афганистан е бил най-големият вносител на руско брашно през миналата година, след като удвои покупките, съобщи руската държавна агенция за износ на селскостопански продукти "Агроекспорт", предаде Ройтерс. Афганистан внася брашно, тъй като няма
18.12.2024 15:54

Казинформ: Казахстан се включва в изграждането на железници в Афганистан

Заместник-министърът на транспорта на Казахстан Максат Калиакпаров съобщи, че местни компании планират да доставят релси и друга елементи за бъдещите железопътни линии в Афганистан, предаде казахстанската агенция Казинформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:18 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация