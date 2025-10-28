В Германия случаите на птичи грип продължават да се увеличават, предупреди институт по ветеринарна медицина

Броят на случаите на птичи грип в Германия продължава да нараства, съобщи институтът по ветеринарна медицина "Фридрих-Льофер", който отговаря за мониторинга на здравето на животните в страната, предаде ДПА.

От откриването на първите случаи през септември са регистрирани над 31 огнища от птичи грип в търговски птицеферми в Германия, в допълнение към 131 случая на птичи грип при диви птици, според данните на института.

Според официални представители засегнати в птицеферми са над 500 000 пилета, патици, гъски и пуйки.

Хиляди животни са били превантивно умъртвени в няколко германски провинции, след като анализите на института "Фридрих-Льофер" потвърдиха зараза с високозаразния вирус на птичия грип H5N1.

Дивите птици, мигриращи към южните региони, се считат за основните носители на птичия грип. Макар че случаи на болестта целогодишно се отчитат в Германия, рискът от зараза се увеличава значително по време на есенната миграция.

Според експертите на "Фридрих-Льофер" настоящата вълна от случаи на птичи грип е започнала по-рано от обичайното. Пикът на миграцията на птици все още не е настъпил, което поддържа висок рискът от проникване на птичи грип в птичи стада.

Животновъдите са призовани да спазват стриктно хигиенните протоколи и да предотвратяват всякакъв контакт между отглежданите от тях и дивите птици.