Подробно търсене

Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, съобщи неговата канцелария

Николай Велев
Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, съобщи неговата канцелария
Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, съобщи неговата канцелария
Източник: Nathan Howard/Pool Photo via AP
Йерусалим,  
28.10.2025 18:48
 (БТА)
Етикети

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие, предадоха агенциите. 

"След консултации по въпросите на сигурността премиерът Нетаняху инструктира военните незабавно да нанесат мощни удари в ивицата Газа", пише в изявление на неговата канцелария.

Изявлението бе направено малко след като Израел каза, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелски сили в южната част на Газа. Това става в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на заложник.

/ДИ/

Свързани новини

28.10.2025 13:18

Бенямин Нетаняху потвърди, че последният ковчег, предаден на Израел, съдържа само части от вече върнато тяло на заложник

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху потвърди, че последният ковчег, предаден от движението "Хамас", съдържа само части от тяло. Частите са от трупа на заложника Офир Царфати, открит от израелски военни в ивицата Газа преди две години, предадоха
28.10.2025 12:26

Последният ковчег, предаден от "Хамас" на Израел, съдържа останки на вече върнат починал заложник

Последният ковчег, предаден на Израел от палестинската ислямистка групировка "Хамас", се смята, че съдържа останките на заложник, който вече е бил върнат, съобщиха израелски медии, предаде ДПА.
27.10.2025 23:45

Израел обяви, че Червеният кръст му е предал тялото на заложник в Газа

Израел обяви тази вечер, че Червеният кръст е предал на неговите сили в ивицата Газа тялото на заложник, върнато в рамките на споразумението за прекратяване на огъня с "Хамас", предадоха Франс прес и Ройтерс. "Израел получи чрез Червения кръст
27.10.2025 20:58

Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник

Въоръженото крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник, намерени в ивицата Газа, предаде Ройтерс.
27.10.2025 18:21

Семействата на израелските заложници призоваха за връщането на тленните останки на мъртвите заложници

Форумът на семействата, борещи се за освобождаването на заложниците в Газа, призова за прекратяването на следващите етапи от споразумението за примирие докато палестинската групировка "Хамас" не върне 13 оставащи тленни останки на мъртви израелски заложници, които още се намират на палестинска територия, предаде Франс прес.
27.10.2025 17:35

Израел обяви, че Червеният кръст, "Хамас" и един египетски екип търсят телата на мъртвите заложници в ивицата Газа

Червеният кръст, представител на "Хамас“ и един египетски екип издирват телата на мъртвите заложници, държани в ивицата Газа след атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, като се позова на изявление на израелското правителство.
27.10.2025 17:15

Двама души бяха убити при израелска атака в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти

Двама души бяха убити, а трима - ранени, при израелска атака в град Абасан ал Кабира в ивицата Газа по време на крехкото примирие между Израел и "Хамас", съобщиха днес палестинските здравни власти, цитирани от ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:21 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация