Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, съобщи неговата канцелария

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие, предадоха агенциите.

"След консултации по въпросите на сигурността премиерът Нетаняху инструктира военните незабавно да нанесат мощни удари в ивицата Газа", пише в изявление на неговата канцелария.

Изявлението бе направено малко след като Израел каза, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелски сили в южната част на Газа. Това става в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на заложник.