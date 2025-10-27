Подробно търсене

Израел обяви, че Червеният кръст му е предал тялото на заложник в Газа

Асен Георгиев
Египетски работници и тежка техника издирват тела на заложници в град Хамад. Снимка: АП/Jehad Alshrafi.
Йерусалим,  
27.10.2025 23:45
 (БТА)
Израел обяви тази вечер, че Червеният кръст е предал на неговите сили в ивицата Газа тялото на заложник, върнато в рамките на споразумението за прекратяване на огъня с "Хамас", предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Израел получи чрез Червения кръст ковчега на мъртвия заложник, който беше предаден на армията и на Шин Бет (службата за вътрешна сигурност, бел. АФП) в ивицата Газа", заяви кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху в съобщение, добавяйки, че тялото ще бъде пренесено в Израел, за да бъде идентифицирано.

Ако идентичността на заложника се потвърди, в Газа ще остават останките на 12 заложници, отбелязва Ройтерс. Ислямистката група "Хамас" твърди, че предаването им е затруднено поради разрушенията в Газа, дължащи се на израелската ответна операция след клането на 7 октомври 2023 г. Говорител на израелското правителство заяви вчера, че палестинската екстремистка група знае къде се намират телата.

Откриването и предаването на телата на убитите заложници беше една от пречките пред мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп.

/АГ/

27.10.2025 20:58

Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник

Въоръженото крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник, намерени в ивицата Газа, предаде Ройтерс.
27.10.2025 18:21

Семействата на израелските заложници призоваха за връщането на тленните останки на мъртвите заложници

Форумът на семействата, борещи се за освобождаването на заложниците в Газа, призова за прекратяването на следващите етапи от споразумението за примирие докато палестинската групировка "Хамас" не върне 13 оставащи тленни останки на мъртви израелски заложници, които още се намират на палестинска територия, предаде Франс прес.
27.10.2025 17:35

Израел обяви, че Червеният кръст, "Хамас" и един египетски екип търсят телата на мъртвите заложници в ивицата Газа

Червеният кръст, представител на "Хамас“ и един египетски екип издирват телата на мъртвите заложници, държани в ивицата Газа след атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, като се позова на изявление на израелското правителство.
27.10.2025 11:17

Рубио заяви, че израелският удар срещу Газа не нарушава прекратяването на огъня

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че Вашингтон не смята израелския удар, нанесен по данни на Израел срещу член на палестинска екстремистка групировка в Газа, за нарушение на подкрепяното от САЩ прекратяване на огъня, предаде
26.10.2025 18:35

Израел разреши на Червения кръст и египетски екипи да влязат в Газа

Червеният кръст и египетските екипи получиха разрешение да търсят телата на загиналите заложници отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа, съобщи говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс.

