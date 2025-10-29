ТПС: Израел забрани посещенията на Червения кръст в затворите, което според него допуска терористи да получават възнаграждения за извършени убийства

Израелският министър на отбраната Израел Кац забрани на представители на Международния комитет на Червения кръст да посещават палестински терористи в израелските затвори. Критиците на Червения кръст твърдят, че посещенията улесняват спорните заплати "за убийство" на Палестинската администрация, разпределяни сред затворниците, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

"Представените мнения показват без съмнение, че това би навредило сериозно на държавната сигурност", каза Кац.

Итамар Маркус, директор на изследователския институт "Палестиниън Медия Уоч" (Palestinian Media Watch), заяви пред ТПС, че посещенията позволяват на затворниците да попълнят и подпишат документи, необходими на Палестинската администрация, за да започне да извършва плащанията.

"Палестинските терористи не могат да получават месечни заплати, известни като "заплащане за убийство", докато не бъдат посетени от представител на Червения кръст, който попълва с тях формуляр за пълномощно и го дава на палестинския комисар на затворниците. Това е условие за получаване на пари", обясни Маркус.

"Най-простото нещо, което Израел може да направи, е да забрани посещенията на Червения кръст. Това би било краят на практиката затворници да получават заплати от лични асистенти", допълни той.

Освен това, затворниците, чакащи съдебен процес, се посещават на всеки три месеца, тъй като някои затворници са освободени преди съдебния процес без знанието на палестинския комисар по затворите. Документи, удостоверяващи посещението, се предоставят на палестинския комисар по затворите.

"Такова посещение е скандално", подчерта Маркус.

"Червеният кръст би могъл да твърди, че първото посещение е за установяване на контакт с нови затворници и това може да е рутинно за всички затворници по света. Но да се ходи на всеки три месеца и да се потвърждава, че все още са затворници с единствената цел да се получи заплата, означава, че Червеният кръст е абсолютен посредник на възнаграждаването на терора. Това трябва да е незаконно и трябва да представлява престъпление", каза Маркус.

Въпреки освобождаването на повече от 2000 палестински затворници като част от прекратяване на огъня с "Хамас", Маркус заяви, че има още 9100 палестинци в израелски затвори, които получават заплати от палестинските власти или имат право на тях. Той цитира седмични данни от палестинския комисар по затворите.

Палестинската администрация отделя над 350 млн. долара годишно за изплащане на заплати на терористи в израелски затвори и на семействата на убити терористи. Изплащанията варират от 400 до 3400 долара на месец, в зависимост от излежаното време. За сравнение, социалните помощи от Палестинската автономия за обикновените палестинци варират от 60 до 170 долара на месец, в зависимост от нуждите. Най-високите плащания се получават от тези, които излежават най-дълги присъди - обикновено тези, които са участвали в атаки, при които са убити множество израелци.

Израелски представители казват, че плащанията осигуряват стимули за тероризъм и редовно компенсират еквивалентна сума от данъци, които Израел събира от името на Палестинската автономия. Израелският закон позволява на семействата на жертвите да получават помощи директно от замразените средства.

Рамала изплаща възнагражденията от години, но въпросът попадна в центъра на вниманието след убийството през 2018 г. на Тейлър Форс, американски гражданин, убит от палестинец, извършил нападение с нож в Яфа.

