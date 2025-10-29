Подробно търсене

Израел забрани на представители на Червения кръст да посещават палестинци в израелски затвори

Габриела Иванова
Автомобил на Международния комитет на Червения кръст в Газа. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Тел Авив ,  
29.10.2025 14:43
 (БТА)
Израелското правителство забрани на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) да посещават палестинските затворници в Израел, съобщи ДПА.

Израелският министър на отбраната Израел Кац е подписал съответната заповед, след като службите за сигурност са преценили, че подобни посещения биха представлявали сериозна заплаха за националната сигурност, съобщиха от оглавяваното от него ведомство, без да дадат подробности за решението.

Министерството уточни, че забраната засяга и затворници, сред които членове на елитно звено на "Хамас", изиграли водеща роля в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 година. 

