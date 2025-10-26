Подробно търсене

Израел разреши на Червения кръст и египетски екипи да влязат в Газа

Пламен Йотински
Израел разреши на Червения кръст и египетски екипи да влязат в Газа
Израел разреши на Червения кръст и египетски екипи да влязат в Газа
Палестинци наблюдават как работници от Египет търсят тела на заложници в Хан Юнис, Газа. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Йерусалим,  
26.10.2025 18:35
 (БТА)

Червеният кръст и египетските екипи получиха разрешение да търсят телата на загиналите заложници отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа, съобщи говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс. 

Червеният кръст работи с "Хамас" за локализиране на телата на загинали заложници в зоната под военен контрол на Израел в Газа, съобщиха днес израелски медии, позовавайки се на израелски и международни източници, информира "Джерузалем пост". 

Някои от останките на изчезналите заложници може да се намират зад Жълтата линия, към която Израел се оттегли съгласно условията на споразумението за Газа, постигнато с посредничеството на САЩ. 

Израелското правителство е разрешило на членове на "Хамас" да влязат на територия под контрола на израелските отбранителни сили, за да се присъединят към членовете на Червения кръст, съобщи Армейското радио. 

Загиналите заложници се намират в Рафах, Хан Юнис и Нусейрат, в централната част на Газа, съобщи "Хамас" на Червения кръст, според радиото на израелската армия. Повечето от местата, където се намират заложниците, са извън територията, контролирана от израелските въоръжени сили.

/АГ/

Свързани новини

26.10.2025 15:54

Нетаняху заяви, че Израел ще реши кои международни сили да допусне в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще определи чии чуждестранни сили ще допусне като част от планираните международни сили в ивицата Газа, които да помогнат за прекратяването на войната съгласно плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
26.10.2025 01:29

Десетки хиляди в Израел поискаха връщането на телата на 13 заложници на "Хамас"; говори майката на освободения от плен войник с българско гражданство Матан Ангрест

Десетки хиляди души излязоха на улиците в Израел снощи с искане за връщане на телата на 13 заложници, все още държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:44 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация