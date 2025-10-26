Израел разреши на Червения кръст и египетски екипи да влязат в Газа

Червеният кръст и египетските екипи получиха разрешение да търсят телата на загиналите заложници отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа, съобщи говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс.

Червеният кръст работи с "Хамас" за локализиране на телата на загинали заложници в зоната под военен контрол на Израел в Газа, съобщиха днес израелски медии, позовавайки се на израелски и международни източници, информира "Джерузалем пост".

Някои от останките на изчезналите заложници може да се намират зад Жълтата линия, към която Израел се оттегли съгласно условията на споразумението за Газа, постигнато с посредничеството на САЩ.

Израелското правителство е разрешило на членове на "Хамас" да влязат на територия под контрола на израелските отбранителни сили, за да се присъединят към членовете на Червения кръст, съобщи Армейското радио.

Загиналите заложници се намират в Рафах, Хан Юнис и Нусейрат, в централната част на Газа, съобщи "Хамас" на Червения кръст, според радиото на израелската армия. Повечето от местата, където се намират заложниците, са извън територията, контролирана от израелските въоръжени сили.