Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник

Въоръженото крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник, намерени в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Тленните останки на 13 мъртви заложници все още се намират на палестинска територия, като според "Хамас" локализирането им среща трудности заради разрушенията, причинени вследствие на бойните действия.

Говорител на израелското правителство каза вчера, че палестинската групировка е знаела къде се намират телата на заложниците. Израел разреши на египетски спасителен екип да работи съвместно с Червения кръст при изравянето на тленните останки с изкопни машини отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа.

Намирането и предаването на Израел на телата на останалите мъртви заложници остава едно от най-големите препятствия пред прилагането на плана на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.