Николай Джамбазов
Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник
Търсене на тленните останки на мъртви израелски заложници в ивицата Газа. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Кайро,  
27.10.2025 20:58
 (БТА)
Въоръженото крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че ще предаде тази вечер тленните останки на още един заложник, намерени в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Тленните останки на 13 мъртви заложници все още се намират на палестинска територия, като според "Хамас" локализирането им среща трудности заради разрушенията, причинени вследствие на бойните действия. 

Говорител на израелското правителство каза вчера, че палестинската групировка е знаела къде се намират телата на заложниците. Израел разреши на египетски спасителен екип да работи съвместно с Червения кръст при изравянето на тленните останки с изкопни машини отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа.

Намирането и предаването на Израел на телата на останалите мъртви заложници остава едно от най-големите препятствия пред прилагането на плана на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Свързани новини

27.10.2025 18:21

Семействата на израелските заложници призоваха за връщането на тленните останки на мъртвите заложници

Форумът на семействата, борещи се за освобождаването на заложниците в Газа, призова за прекратяването на следващите етапи от споразумението за примирие докато палестинската групировка "Хамас" не върне 13 оставащи тленни останки на мъртви израелски заложници, които още се намират на палестинска територия, предаде Франс прес.
27.10.2025 17:35

Израел обяви, че Червеният кръст, "Хамас" и един египетски екип търсят телата на мъртвите заложници в ивицата Газа

Червеният кръст, представител на "Хамас“ и един египетски екип издирват телата на мъртвите заложници, държани в ивицата Газа след атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, като се позова на изявление на израелското правителство.
26.10.2025 18:35

Израел разреши на Червения кръст и египетски екипи да влязат в Газа

Червеният кръст и египетските екипи получиха разрешение да търсят телата на загиналите заложници отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа, съобщи говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс.
26.10.2025 15:54

Нетаняху заяви, че Израел ще реши кои международни сили да допусне в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще определи чии чуждестранни сили ще допусне като част от планираните международни сили в ивицата Газа, които да помогнат за прекратяването на войната съгласно плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Към 21:50 на 27.10.2025 Новините от днес

