Николай Джамбазов
Семействата на израелските заложници призоваха за връщането на тленните останки на мъртвите заложници
Изкопни машини на египетски спасителни екипи търсят тленните останки на израелските заложници. Снимка: (AP Photo/Jehad Alshrafi)
Йерусалим,  
27.10.2025 18:21
 (БТА)
Форумът на семействата, борещи се за освобождаването на заложниците в Газа, призова за прекратяването на следващите етапи от споразумението за спиране на огъня, докато палестинската групировка "Хамас" не върне 13 оставащи тленни останки на мъртви израелски заложници, които още се намират на палестинска територия, предаде Франс прес.

Организацията прикани израелското правителство, американската администрация и мирните посредници да не преминават към следващите етапи на мирното споразумение, докато "Хамас" не изпълни всичките си задължения, които предвиждаха връщането на всички живи и мъртви израелски заложници до 13 октомври.

На тази дата "Хамас" освободи последните 20 живи заложници и трябваше да върне и 28 тела на задържани заложници, но досега са били върнати само 15 от тях, като палестинската групировка се оправда с трудности при намирането на останките в опустошената от войната територия.

Израелското правителство обяви днес, че организацията на Червения кръст, представител от "Хамас" и екип от египетски спасители търсят останалите тленни останки на заложниците, държани в анклава от началото на атаката на ислямисткото движение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Израел, който контролира всички гранично-пропускателни пунктове на палестинска територия позволи на египетските спасителни екипи със строителна техника да навлязат отвъд жълтата линия на отстъпление, предвидена от мирното споразумение, "под строгото наблюдение на израелската армия", предаде говорителката на израелското правителство Шош Бедросян.

"Трудно е да се намерят някои тела на израелски затворници, тъй като военните действия са променили терена в анклава. Освен това, някои от хората, които са погребали телата на заложниците, са били убити или не си спомнят къде са ги погребали“, заяви в събота главният преговарящ на Хамас, Халил ал-Хая.

Той наблегна на готовността на палестинската групировка да върне всички тленни останки въпреки причинените усложнения. "Няма да дадем причина на израелските окупатори да продължат войната", добави той.

