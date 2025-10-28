Подробно търсене

Примирието в ивицата Газа се спазва, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс на фона на днешните израелски удари

Симеон Томов
Примирието в ивицата Газа се спазва, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс на фона на днешните израелски удари
Примирието в ивицата Газа се спазва, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс на фона на днешните израелски удари
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Снимка: АП/ Leo Correa
Вашингтон ,  
28.10.2025 22:21
 (БТА)
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза днес, че примирието в ивицата Газа се спазва, въпреки израелските удари в град Газа и взаимните обвинения за нарушаването му от страна на Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.

"Примирието се спазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци тук-там", заяви Ванс пред журналисти. "Знаем, че "Хамас" или някои друг (в Газа) е нападнал (израелски) войник. Очакваме израелците да отговорят, но мисля, че мирът на президента (на САЩ Доналд Тръмп - бел. ред.) ще се запази въпреки това", добави той. 

По-рано днес двама души бяха убити, а още четирима - ранени, при израелски удар срещу южната част на град Газа, съобщи Ройтерс, като се позова на местната служба за гражданска защита.

 

 

/СХТ/

