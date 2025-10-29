„Хамас“ съобщи, че е намерил телата на още двама заложници в Газа

Палестинската екстремистка групировка „Хамас“ съобщи, че е открила телата на още двама заложници в ивицата Газа, предаде ДПА.

Въоръженото крило на групировката - "Бригадите Изедин Ал Касам“, обяви в своя канал в „Телеграм“ и имената на двамата заложници, чиито трупове са били открити. Не е ясно кога телата ще бъдат предадени на Израел.

Израелските медии обикновено не публикуват имената на заложниците, докато телата не бъдат официално идентифицирани и семействата им не бъдат уведомени.

По-рано „Хамас“ заяви, че ще отложи планираното предаване на друго тяло на фона на подновената ескалация на насилието в ивицата Газа. "Бригадите Изедин ал Касам“ заявиха, че забавянето е отговор на „нарушения от страна на окупацията (Израел)“.

Поне едно от телата е било открито по време на издирвателни операции в тунел в южната част на ивицата Газа, съобщиха от групировката, добавяйки, че новите израелски удари възпрепятстват процесите на издирване и предаване на труповете. Снощи Израел нанесе нови въздушни удари в ивицата Газа, близо три седмици след влизането в сила на прекратяване на огъня в конфликта. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че правителството реагира по този начин на нападение от страна на „Хамас“ срещу израелски войници, както и на забавяне на договореното предаване на тленните останки на заложниците. „Хамас“ отрича да е атакувала израелски военни.