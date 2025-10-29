Подробно търсене

„Хамас“ съобщи, че е намерил телата на още двама заложници в Газа

Виктор Турмаков
„Хамас“ съобщи, че е намерил телата на още двама заложници в Газа
„Хамас“ съобщи, че е намерил телата на още двама заложници в Газа
Бойци от палестинското движение "Хамас" пренасят тялото на заложник в ивицата Газа. Снимка: AP Photo/Jehad Alshrafi
Газа,  
29.10.2025 07:02
 (БТА)
Етикети

Палестинската екстремистка групировка „Хамас“ съобщи, че е открила телата на още двама заложници в ивицата Газа, предаде ДПА.

Въоръженото крило на групировката - "Бригадите Изедин Ал Касам“, обяви в своя канал в „Телеграм“ и имената на двамата заложници, чиито трупове са били открити. Не е ясно кога телата ще бъдат предадени на Израел.

Израелските медии обикновено не публикуват имената на заложниците, докато телата не бъдат официално идентифицирани и семействата им не бъдат уведомени.

По-рано „Хамас“ заяви, че ще отложи планираното предаване на друго тяло на фона на подновената ескалация на насилието в ивицата Газа. "Бригадите Изедин ал Касам“ заявиха, че забавянето е отговор на „нарушения от страна на окупацията (Израел)“.

Поне едно от телата е било открито по време на издирвателни операции в тунел в южната част на ивицата Газа, съобщиха от групировката, добавяйки, че новите израелски удари възпрепятстват процесите на издирване и предаване на труповете. Снощи Израел нанесе нови въздушни удари в ивицата Газа, близо три седмици след влизането в сила на прекратяване на огъня в конфликта. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че правителството реагира по този начин на нападение от страна на „Хамас“ срещу израелски войници, както и на забавяне на договореното предаване на тленните останки на заложниците. „Хамас“ отрича да е атакувала израелски военни.

/ГГ/

Свързани новини

29.10.2025 07:28

Изарелски войник е загинал в Газа, съобщи израелската армия

Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа, предаде Франс прес. Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе
28.10.2025 13:18

Бенямин Нетаняху потвърди, че последният ковчег, предаден на Израел, съдържа само части от вече върнато тяло на заложник

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху потвърди, че последният ковчег, предаден от движението "Хамас", съдържа само части от тяло. Частите са от трупа на заложника Офир Царфати, открит от израелски военни в ивицата Газа преди две години, предадоха
28.10.2025 12:26

Последният ковчег, предаден от "Хамас" на Израел, съдържа останки на вече върнат починал заложник

Последният ковчег, предаден на Израел от палестинската ислямистка групировка "Хамас", се смята, че съдържа останките на заложник, който вече е бил върнат, съобщиха израелски медии, предаде ДПА.
27.10.2025 23:45

Израел обяви, че Червеният кръст му е предал тялото на заложник в Газа

Израел обяви тази вечер, че Червеният кръст е предал на неговите сили в ивицата Газа тялото на заложник, върнато в рамките на споразумението за прекратяване на огъня с "Хамас", предадоха Франс прес и Ройтерс. "Израел получи чрез Червения кръст

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:37 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация