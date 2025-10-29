Най-малко 50 души са загинали, а 200 души са били ранени при израелските въздушни удари по Газа, съобщи Гражданската защита на анклава

Гражданската защита на ивицата Газа, която е под контрола на „Хамас“, заяви, че най-малко 50 души са загинали, а 200 души са били ранени при израелските въздушни удари по палестинския анклав, предаде Франс прес.

Сред жертвите има и 22 деца.

Три болници в Газа съобщават дори за общо 60 жертви на ударите, допълва Асошиейтед прес. Болницата „Акса“ в Дейр ал Балах, в централната част на Газа, е получила най-малко 10 трупа след ударите, сред които и тези на три жени и на шест деца. Болницата „Насър“ в Хан Юнис е получила 20 трупа след пет израелски удара в района. От труповете 13 са на деца, а два на жени. В болницата „Ауда“ в Централна Газа са били докарани 30 трупа, от които 14 са били на деца.

По-рано днес Израел съобщи за един убит войник в сражения в южната част на анклава.

Израел заяви, че е нанесъл ударите по Газа след като „Хамас“ е нарушил прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври. „Хамас“ отрича подобно нещо.