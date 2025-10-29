Израел каза, че ще спазва примирието в Газа, след като нанесе въздушни удари, при които по палестински данни са убити над 100 души

Израел заяви, че ще се придържа към споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, а здравните власти в палестинския анклав съобщиха за 104 убити при предприетите снощи израелски въздушни удари, предаде Ройтерс.

Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушения на мирното споразумение.

Израел снощи започна да нанася въздушни удари в Газа, като заяви, че действията са в отговор на убийството на израелски военнослужещ, който е бил застрелян от палестински бойци.

Развилата се ситуация представлява поредното предизвикателство пред и без това крехкото примирие, отбелязва Ройтерс.

Израелската армия днес разпространи изявление, в което посочва, че ще продължи да се придържа към споразумението за спиране на огъня, но предупреждава, че ще предприеме твърд отговор срещу "всяко нарушение".

В друго изявление на Израелските сили са отбрана (ЦАХАЛ) се казва, че армията е атакувала десетки бойци от "Хамас" в различни части на ивицата Газа. По думите на ЦАХАЛ мишена на атаките са станали и оръжейни складове и тунели на палестинската ислямистка групировка. В текста се изброяват имената на петима бойци, сред които и командир на "Хамас", който според ЦАХАЛ е участвал в атаките срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Здравното министерство на Газа заяви, че сред 104-те убити при започналите снощи израелски въздушни удари има 46 деца и 20 жени.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди тези числа чрез независим източник, но добавя, че разполага с направен в болница видеозапис, на който се виждат няколко тела на жени и деца.

Въпреки бомбардировките американският президент Доналд Тръмп не смята, че подкрепеното от САЩ споразумение за спиране на огъня е застрашено. "Доколкото разбирам, те са убили израелски войник", каза американският лидер пред журналисти на борда на правителствения самолет "Еър форс 1". "Така че израелските сили нанесоха ответен удар – и така и трябва. Когато стане такова нещо, те трябва да отговорят", добави Тръмп. "Нищо няма да застраши" спирането на огъня, продължи американският президент. "Трябва да разберете, че "Хамас" е много малка брънка от мира в Близкия изток и трябва да си мери поведението", подчерта Тръмп.

Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани днес определи атаката срещу израелски войник и последвалите въздушни удари на ЦАХАЛ като "много разочароващи".

Катар, заедно с Египет и САЩ, бяха начело на усилията за договарянето на мир в Газа.

Катарският премиер заяви по време на дискусия на американския мозъчен Съвет за външни отношения, че групировката "Хамас" е изразила твърда готовност да се откаже от управлението палестинската територия. Освен това Катар винаги е оказвал натиск върху "Хамас" да се разоръжат, добави Ал Тани.