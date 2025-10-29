Западни издания за израелските удари по Газа и за мнението на Тръмп и Ванс относно тях

Доналд Тръмп подкрепи смъртоносните удари на Израел в Газа, заявявайки, че Израел има право да отвърне на удара на "Хамас", информира "Индипендънт".

От кабинета на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че той е наредил незабавни "мощни атаки", след като каза, че бойци на "Хамас" са атакували израелските сили в район от анклава под израелски контрол.

Тръмп, който пристигна в Южна Корея, настоя, че крехкото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, остава в сила в Газа и че "нищо няма да го застраши". Той защити действията на Нетаняху, казвайки: "Те елиминираха, убиха израелски войник, така че израелците отвърнаха на удара и трябва да отвърнат на удара. Когато това се случи, те трябва да отвърнат на удара", добави той.

Тръмп предупреди: "Ако "Хамас" не се държи добре, ще бъде унищожен."

Израелският министър на отбраната обвини "Хамас" в нападение в южната част на Газа, при което във вторник беше убит израелски войник, и в нарушаване на условията за връщане на телата на мъртвите заложници, информира Би Би Си. "Хамас" реагира с изявление, че "няма връзка" с нападението и настоява, че е ангажиран със споразумението за прекратяване на огъня.

В град Газа свидетели описаха, че са видели "стълбове от огън и дим", докато експлозии разтърсиха няколко жилищни района.

В градския бежански лагер Бурейдж петима членове на семейство бяха убити при удар срещу дома им, каза той.

А в Хан Юнис още петима души са убити, когато самолет е обстрелял превозно средство на път северозападно от града, добави говорителят.

В кратко изявление, публикувано от кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху вчера вечерта, се казва, че той е наредил на военните да извършат "мощни удари" в Газа, но не се посочват причините за това.

От своя страна израелският министър на отбраната заяви, че "Хамас" е прекрачил "яркочервена линия", като е започнал атака срещу израелски войници в Газа във вторник.

""Хамас" ще плати многократно за нападението над войниците и за нарушаването на споразумението за връщане на загиналите заложници", предупреди Израел Кац.

Би Би Си цитира изявление и на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който заяви по-рано, че прекратяването на огъня в ивицата Газа се "спазва" въпреки това, което той определи като "малки схватки" между двете страни.

Според "Уолстрийт джърнъл" израелското правителство е информирало САЩ предварително за въздушните удари. Вашингтон очаквал целенасочени атаки от Израел. "Знаем, че "Хамас" или някой друг в ивицата Газа“ е нападнал израелски войник, каза Ванс.

"Шпигел" цитира израелската телевизия N12, която съобщи, че въоръжени палестинци са нападнали войници в Рафах, използвайки и гранатомети наред с други оръжия. В нападението е участвал и снайперист. Според палестински очевидци, впоследствие артилерийски обстрел е бил насочен към няколко района в района на Рафах.

От началото на прекратяването на огъня между Израел и Хамас на 10 октомври е имало многократни фатални инциденти, допълва "Шпигел". Според контролираните от "Хамас" здравни власти, повече от 90 палестинци са убити оттогава. Преди малко повече от седмица двама израелски войници бяха убити при атака с ръчен противотанков гранатомет.

"Зюддойче цайтунг" посочва, че според съобщения в медиите, Израел би могъл да разшири територията, която все още контролира в ивицата Газа. Това би преместило така наречената "жълта линия", зад която израелската армия се е изтеглила като част от договореното прекратяване на огъня, по-на запад.

Вестникът отбелязва, че израелските сили не действат само в Газа, а че също така са убили трима палестински бойци в северната част на Западния бряг. По време на "антитерористична операция" израелските сили са открили палестинците в пещера и са стреляли по тях, съобщиха израелските военни. "Хамас" заяви, че двама от мъжете са били членове на военното му крило. Операцията е била насочена срещу лица, "участващи в терористична дейност в Дженин", заяви още израелската армия.