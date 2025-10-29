Подробно търсене

Пламен Йотински
Израелската армия обяви, че примирието е възстановено, след като при нейни удари в Газа през нощта бяха убити над 100 души
Палестинци оглеждат разрушенията в Хан Юнис след последните израелски бомбардировки. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Газа/Йерусалим,  
29.10.2025 11:56
 (БТА)
Телата на "най-малко 101 убити, сред които 35 деца, няколко жени и възрастни хора, са били откарани в болници след израелски въздушни удари в рамките на по-малко от 12 часа" в ивицата Газа, заяви днес Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита, хуманитарна организация, действаща под ръководството на "Хамас", предаде АФП.

Представители на пет болници в палестинската територия потвърдиха това число.

Броят на жертвите растеше непрекъснато, като първоначално беше съобщено за 60 загинали, а след това - за 81, отбелязва Асошиейтед прес.

Директорът на болница "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия заяви, че лечебното заведение е приело още 21 тела на загинали при ударите, сред които седем жени и шест деца. 

Той каза, че очаква броят на жертвите да се увеличи, тъй като много от 45-та ранени, приети в болницата в град Газа, сред които 20 деца, са в критично състояние.

Новата информация дойде, след като израелската армия обяви, че примирието е в сила отново, след като извърши тежки въздушни удари в Газа. Тя заяви, че израелските сили ще продължат да спазват споразумението за примирие, но ще реагират решително на всяко нарушение на споразумението.

/НС/

29.10.2025 08:10

Най-малко 50 души са загинали, а 200 души са били ранени при израелските въздушни удари по Газа, съобщи Гражданската защита на анклава

Гражданската защита на ивицата Газа, която е под контрола на „Хамас“, заяви, че най-малко 50 души са загинали, а 200 души са били ранени при израелските въздушни удари по палестинския анклав, предаде Франс прес. Сред жертвите има и 22 деца. По-рано
29.10.2025 07:35

Турция: Атаките в Газа са ясно нарушение на прекратяването на огъня

Турция призова Израел да се придържа към споразумението за прекратяване на огъня часове след като стана ясно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на израелската армия да нанесе удари в Газа. "Атаките на Израел срещу Газа представляват явно нарушение на прекратяването на огъня", пише в официалната позиция на Турция, публикувана на сайта на Министерството на външните работи.
29.10.2025 07:28

Израелски войник е загинал в Газа, съобщи израелската армия

Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа, предаде Франс прес. Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе

Към 12:12 на 29.10.2025 Новините от днес

