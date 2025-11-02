Подробно търсене

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

Владимир Арангелов
Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа
Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа
Автомобили на Червения кръст транспортират останките на израелски заложници, предадени от "Хамас" в ивицата Газа, 30 октомври 2025 година. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Йерусалим,  
02.11.2025 20:58
 (БТА)
Етикети

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима израелски заложници в ивицата Газа и те ще бъдат предадени на израелската армия, предадоха световните агенции.

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити днес в тунел в южната част на Газа.

Откакто на 10 октомври влезе в сила примирието в Газа, палестинските бойци са предали останките на 17 заложници, като 11 остават в Газа, посочва Асошиейтед Прес.

Бойците предават по едно или две тела на всеки няколко дни. Израел настоява за по-бърз напредък, а в някои случаи твърди, че останките не са на заложници. „Хамас“ заяви, че работата по откриване на телата е затруднена от широкообхватното опустошение на ивицата Газа.

/ВА/

Свързани новини

02.11.2025 19:32

Нетаняху: Изтеклото видео от затвор в Израел навреди сериозно на имиджа на страната

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че изтичането на видеозапис от затвор, показващ предполагаемо малтретиране на палестински затворник, е може би най-тежкият удар по имиджа на Израел от основаването му, предаде ДПА.
02.11.2025 17:41

Един човек загина при израелски удар срещу Газа, съобщиха здравните власти

Един палестинец бе убит днес от израелски въздушен удар срещу Газа, след като Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно в нарушаване на постигнатото примирие, Ройтерс, като се позова на здравни власти.
02.11.2025 16:05

Израел призова Ливан да разоръжи "Хизбула" съгласно миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "Хизбула" се опитва да се въоръжи отново, и подчерта, че Израел ще защити правото си на самозащита съгласно миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня, ако Ливан не предприеме действия за пълното разоръжаване на групировката, съобщи Ройтерс.
02.11.2025 14:25

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази "предпазлив оптимизъм" относно ситуацията в Близкия изток, след като разговаря с ливанския премиер Науаф Салам и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в Кайро, съобщи ДПА.
01.11.2025 02:35

Израел върна телата на 30 загинали палестинци, а „Хамас“ – неидентифицираните останки на трима души

Израел върна в петък телата на 30 палестинци и ги предаде на здравните власти в Газа, съобщи Асошиейтед прес. Останките бяха върнати в замяна на телата на двама израелски заложници, които бяха върнати от палестинската групировка „Хамас“
31.10.2025 18:19

Николай Станоев, БТА Паралели: Твърдата позиция на Израел след войната в Газа за момента изключва разговор за палестинска държава

Няма лош мир и добра война. С тази мисъл на Бенджамин Франклин започваме разговора в подкаста БТА Паралели с Николай Станоев, старши отговорен редактор в дирекция „Международна информация“ на Българската телеграфна агенция. Поводът отново да ни
31.10.2025 12:22

Израел снощи нанесе още удари в Газа, поставяйки на изпитание крехкото прекратяване на огъня

Израелските въоръжени сили снощи атакуваха ивицата Газа за трети пореден път в рамките последните три дни, при което бяха убити двама души и отново бе поставено на изпитание крехкото прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, като се позова на официалната новинарска агенция на Палестинската власт.
31.10.2025 11:53

Израел върна 30 тела на палестинци в замяна на тленните останки на двама заложници, съобщи палестинска болница

Израел предаде в болница "Насър" в ивицата Газа днес телата на 30 палестинци в замяна на тленните останки на двама израелски заложници, върнати вчера от палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщиха за Фран прес от болницата. "Получихме от
31.10.2025 11:47

Израел съобщи, че сред върнатите му вчера тела на израелски заложници е и това на Сахар Барух, който има и българско гражданство

Израел снощи съобщи, че е идентифицирал телата на заложниците Сахар Барух и Амирам Купер, които бяха предадени от "Хамас" вчера на Червения кръст в Газа, който на свой ред ги предаде на израелските сили, съобщава Франс прес. "След процеса по
30.10.2025 19:21

ООН успя да достави над 24 000 тона хуманитарна помощ в ивицата Газа от началото на прекратяването на огъня

Над 24 000 тона хуманитарна помощ от ООН са били доставени в ивицата Газа от началото на прекратяването на огъня, съобщи днес представител на световната организация, призовавайки неправителствените организации да получат разрешение да работят в палестинския анклав, предаде Франс прес.
30.10.2025 17:15

"Хамас" е предал на Червения кръст ковчезите с телата на още двама заложници в ивицата Газа, съобщи израелската армия

Израелската армия обяви, че „Хамас“ е предал на Червения кръст в ивицата Газа ковчези с телата на двама заложници, предадоха световните агенции. Става дума за тленните останки на двама души, отвлечени при безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу
30.10.2025 14:33

Израел извърши нови удари в Газа, след като подчерта ангажимента си към примирието

Израелски самолети и танкове бомбардираха днес райони в източната част на ивицата Газа, съобщиха палестински жители и очевидци ден след като Израел заяви, че остава ангажиран с примирието, сключено с посредничеството на САЩ, при все че предприе още смъртоносни бомбардировки в анклава, предаде Ройтерс.
29.10.2025 19:42

Израел каза, че ще спазва примирието в Газа, след като нанесе въздушни удари, при които по палестински данни са убити над 100 души

Израел заяви, че ще се придържа към споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, а здравните власти в палестинския анклав съобщиха за 104 убити при предприетите снощи израелски въздушни удари, предаде Ройтерс. Израел и "Хамас" се обвиняват
29.10.2025 17:19

Катар, посредникът в конфликта в Газа, очаква прекратяването на огъня да се спазва въпреки "нарушенията", заяви премиерът на страната

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, чиято страна е един от посредниците в конфликта между Израел и "Хамас", заяви днес, че очаква прекратяването на огъня в ивицата Газа да се спазва въпреки "нарушението", предизвикало израелските удари, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:10 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация