Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима израелски заложници в ивицата Газа и те ще бъдат предадени на израелската армия, предадоха световните агенции.

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити днес в тунел в южната част на Газа.

Откакто на 10 октомври влезе в сила примирието в Газа, палестинските бойци са предали останките на 17 заложници, като 11 остават в Газа, посочва Асошиейтед Прес.

Бойците предават по едно или две тела на всеки няколко дни. Израел настоява за по-бърз напредък, а в някои случаи твърди, че останките не са на заложници. „Хамас“ заяви, че работата по откриване на телата е затруднена от широкообхватното опустошение на ивицата Газа.