Нетаняху: Изтеклото видео от затвор в Израел навреди сериозно на имиджа на страната

Анелия Пенкова
Израелският премиер Бенямин Нетаняху. (Nathan Howard/The New York Times via AP, Pool)
Тел Авив,  
02.11.2025 19:32
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че изтичането на видеозапис от затвор, показващ предполагаемо малтретиране на палестински затворник, е може би най-тежкият удар по имиджа на Израел от основаването му, предаде ДПА. 

Нетаняху каза това днес по време на ежеседмичната си среща с кабинета. Той говори за видеоклипа, който предизвика възмущение, след като беше излъчен по израелския телевизионен "Канал 12" през август миналата година.

Главната военна прокурорка на Израел, генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми, подаде оставка в петък заради случая в затвора във военната база "Сде Тейман".

Израелски медии съобщиха, че тя е поела отговорността за публикуването на кадрите, като е заявила, че това е направено, за да се противодейства на "лъжливата пропаганда, насочена срещу военните правоохранителни органи".

Коментарът очевидно визира опитите на някои в Израел да представят видеото и докладите за малтретиране на задържани като изфабрикувани. На видеото се вижда жестоко малтретиране на боец от "Хамас".

Петима резервисти бяха обвинени през февруари във връзка със случая. Адвокатите на обвиняемите категорично отрекоха твърденията за сексуално насилие.

Медиите съобщават, че задържаният е бил толкова тежко ранен, че се е наложило да бъде вкаран в болница, въпреки че това не се вижда ясно на камерите за сигурност, тъй като войниците частично закриват гледката с щитовете си.

Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" обвини Израел в малтретиране и изтезания на палестински затворници от ивицата Газа в "Сде Тейман". Различни медии също съобщиха за твърдения за злоупотреби там.

Прокурорката подаде оставка, след като миналата седмица бе започнато разследване дали членове на канцеларията на военния прокурор са участвали в разпространяването на видеозаписа.

