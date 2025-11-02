Подробно търсене

Един човек загина при израелски удар срещу Газа, съобщиха здравните власти

Анелия Пенкова
Един човек загина при израелски удар срещу Газа, съобщиха здравните власти
Един човек загина при израелски удар срещу Газа, съобщиха здравните власти
Израелският премиер Бенямин Нетаняху (Nathan Howard/The New York Times via AP, Pool)
Йерусалим/Кайро,  
02.11.2025 17:41
 (БТА)
Етикети

Един палестинец бе убит днес от израелски въздушен удар срещу Газа, след като Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно в нарушаване на постигнатото примирие, съобщи Ройтерс, като се позова на здравните власти. 

Израелската армия съобщи, че неин самолет е поразил боец, който е представлявал заплаха за израелските сили. 

Болницата "Ал Ахли" заяви, че един мъж е бил убит при въздушен удар близо до пазар за зеленчуци в град Газа. Все още самоличността му не е установена. 

Израелските военни казаха вчера, че са били атакувани от бойци в части от Газа, където израелските сили все още са разположени съгласно споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ. 

За момента групировката "Хамас" не е коментирала случая. 

В отделно изявление организацията съобщи за редица по думите ѝ нарушения на примирието от страна на Израел, при които са били убити над 200 души. 

Най-малко 236 палестинци, повечето от които цивилни, са убити от израелски удари от началото на примирието, сочат данни на палестинското здравно министерство. Трима израелски военнослужещи бяха убити от палестински въоръжени за същия период, заяви армията.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза днес, че Израел ще продължава да отвръща на всички опити за нанасяне на вреда на войските му в Газа и заплаши да продължи действията срещу "Хамас".

"Все още има бойци на "Хамас" в районите под наш контрол в Газа и ние систематично ги елиминираме", каза Нетаняху в изявление.

Нетаняху добави, че всяка израелска акция в Газа се докладва на Вашингтон.

"Хамас" в своето изявление заяви, че САЩ не правят достатъчно, за да гарантират, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня.

Председателят на Общото командване на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн се срещна вчера с израелския военен началник Еял Замир по време на посещение в региона, за да обсъдят ситуацията в Газа, съобщи израелската армия.

Около 200 американски войници са установили база в южната част на Израел, за да наблюдават примирието и да обсъждат идеята за международни сили за стабилизиране на анклава.

/ЛМ/

Свързани новини

02.11.2025 14:25

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази "предпазлив оптимизъм" относно ситуацията в Близкия изток, след като разговаря с ливанския премиер Науаф Салам и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в Кайро, съобщи ДПА.
01.11.2025 16:08

Външният министър на Турция се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас"

Външният министър на Турция Хакан Фидан се срещна днес в Истанбул с членове на базираното в Доха политическо бюро на "Хамас", съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на публикация на турското министерство на външните работи в социалните мрежи.
01.11.2025 11:49

Израелската армия заяви, че трите тела, получени вчера от Газа, не са на заложници

Трите неидентифицирани тела от Газа, които бяха предадени вчера вечерта на Израел с помощта на Червения кръст, не са на заложници, отвлечени при атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу еврейската държава на 7 октомври 2023 г., заяви днес пред Франс прес говорител на израелската армия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:08 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация