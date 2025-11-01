Подробно търсене

Израелската армия заяви, че трите тела, получени вчера от Газа, не са на заложници

Божидар Захариев
Карта на Израел - изображение: AP
Йерусалим,  
01.11.2025 11:49
 (БТА)
Трите неидентифицирани тела от Газа, които бяха предадени вчера вечерта на Израел с помощта на Червения кръст, не са на заложници, отвлечени при атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу еврейската държава на 7 октомври 2023 г., заяви днес пред Франс прес говорител на израелската армия.

Армейски източник каза още вчера, при предаването на телата, че това едва ли са тела на заложници.

"Хамас" засега е върнал останките на 17 от 28 загинали заложници, които прие да върне в рамките на споразумение с Израел, постигнато с помощта на Съединените щати.

Сред 17-те върнати тела са тези на 15 израелци, един тайландец и един непалец.

След като бе постигнато примирието в Газа, "Хамас" освободи последните 20 живи заложници, които държеше, и започна да връща останките на загинали заложници.

Забавянията при връщането на останките предизвикаха недоволството на израелското правителство, което обвини "Хамас", че нарушава постигнатото споразумение.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа след безпрецедентната атака на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити стотици израелци и бяха взети заложници.

/ВА/

