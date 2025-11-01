Подробно търсене

Външният министър на Турция се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас"

Кристиан Стратев
Външният министър на Турция се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас"
Външният министър на Турция се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас"
Турският министър на външните работи Хакан Фидан. Снимка: AP Photo/Khalil Hamra.
Анкара,  
01.11.2025 16:08
 (БТА)

Външният министър на Турция Хакан Фидан се срещна днес в Истанбул с членове на базираното в Доха политическо бюро на "Хамас", съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на публикация на турското министерство на външните работи в социалните мрежи. 

Срещата се провежда преди планираните за понеделник разговори между външните министри на няколко мюсюлмански страни, на които ще бъде обсъдено прекратяването на огъня в Газа и евентуалните последващи стъпки за поддържането му. 

Вчера Фидан заяви, че срещата ще събере министри от осемте държави, които се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк през септември - Турция, Катар, Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Индонезия. 

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:00 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация