Външни министри от няколко страни ще се срещнат в понеделник в Истанбул, за да обсъдят ситуацията в Газа, обяви външният министър на Турция

Външни министри от различни страни ще се срещнат в понеделник в Истанбул, за да обсъдят прекратяването на огъня в Газа и последващи стъпки за запазването му, обяви днес турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Ройтерс.

На пресконференция в Анкара Фидан каза, че в предстоящата среща ще участват външни министри, които са се срещнали с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк през септември.

Фидан отбеляза още, че Турция продължава да бъде загрижена относно опасността от нарушаване на прекратяването на огъня в Газа и отбеляза, че разговорите за сформиране на работна група за Газа и стабилизационни сили, които да бъдат разположени там, продължават.

Според говорител на турското външно министерство се очаква в срещата да участват министрите на Обединените арабски емирства, Катар, Йордания, Пакистан, Индонезия, Саудитска Арабия и Египет, чието участие все още не е потвърдено, както и на Турция, отбелязва АФП.