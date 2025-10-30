Подробно търсене

Габриела Големанска
"Хамас" е предал на Червения кръст ковчезите с телата на още двама заложници в ивицата Газа, съобщи израелската армия
Членове на въоръженото крило на "Хамас" заедно с египетски работници търсят тела на заложници в тунел в Южна Газа, снимка: AP Photo/Jehad Alshrafi
Тел Авив,  
30.10.2025 17:15
 (БТА)
Израелската армия обяви, че „Хамас“ е предал на Червения кръст в ивицата Газа ковчези с телата на двама заложници, предадоха световните агенции.

Става дума за тленните останки на двама души, отвлечени при безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Телата сега се транспортират за предаване от Червения кръст на израелската армия.

