site.bta"Хамас" е предал на Червения кръст ковчезите с телата на още двама заложници в ивицата Газа, съобщи израелската армия
Израелската армия обяви, че „Хамас“ е предал на Червения кръст в ивицата Газа ковчези с телата на двама заложници, предадоха световните агенции.
Става дума за тленните останки на двама души, отвлечени при безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Телата сега се транспортират за предаване от Червения кръст на израелската армия.
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина