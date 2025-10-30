"Хамас" е предал на Червения кръст ковчезите с телата на още двама заложници в ивицата Газа, съобщи израелската армия

Израелската армия обяви, че „Хамас“ е предал на Червения кръст в ивицата Газа ковчези с телата на двама заложници, предадоха световните агенции.

Става дума за тленните останки на двама души, отвлечени при безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Телата сега се транспортират за предаване от Червения кръст на израелската армия.