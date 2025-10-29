Подробно търсене

Германският външен министър Йохан Вадефул пристигна в Йордания, за да подкрепи мирния план в ивицата Газа

Валерия Динкова
Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул. Снимка: AP/Andreea Alexandru
Берлин,  
29.10.2025 21:25
 (БТА)
Германският външен министър Йохан Вадефул днес пристигна в Йордания - първата спирка от обиколката му в региона, която има за цел да покаже подкрепата на Германия за крехкото триседмично примирие между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.

Вадефул се срещна с йорданския външен министър Айман Сафади в Аман и отбеляза, че Йордания е изиграла много ценна и конструктивна посредническа роля в разрешаването на конфликта.

Вадефул посочи, че Йордания, като център за хуманитарната помощ, през последните години е положила огромни усилия, за да помогне на населението на ивицата Газа. Берлин ще продължи да подпомага Аман в тези усилия, добави германският външен министър.

По-рано той призова както Израел, така и палестинското ислямистко движение "Хамас" да не застрашават плана за мир в ивицата Газа, след като израелската армия нанесе серия от смъртоносни въздушни удари в отговор на атаки, при които беше убит един израелски войник.

"Всички усилия сега трябва да бъдат съсредоточени върху очакванията на хората в целия регион", каза Вадефул.

Германският външен министър призова "Хамас" да изпълни задълженията си съгласно предложения от САЩ мирен план, който предвижда палестинското ислямистко движение да се разоръжи и да върне телата на всички израелски заложници.

Междувременно Вадефул настоя Израел да упражни "военно въздържание, за да предотврати подновяване на страданията".

Регионът е на кръстопът, каза той и изрази силно безпокойство от подновяването на убийствата в ивицата Газа.

Контролираните от "Хамас" власти в палестинския анклав съобщиха, че над 100 души са убити при израелските удари.

Израелската армия днес заяви, че ще продължи за спазва прекратяването на огъня.

Освен продължаващите признаци, че "Хамас" няма намерение да се разоръжи, Израел е разгневен и от забавянето на връщането на телата на заложниците, отвлечени по време на нападението на 7 октомври 2023 г.

Палестинската групировка освободи всички живи заложници, но все още не е върнала телата на всички мъртви, обвинявайки за забавянето разрухата в ивицата Газа.  

В следващите етапи на обиколката си Вадефул планира да проведе разговори в Ливан и Сирия с цел да помогне за установяването на стабилност в двете страни.

Нестабилността и разпространението на тероризма подхранват миграцията, която европейците трудно могат да контролират, отбеляза германският външен министър.

