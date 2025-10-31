Ливанският президент каза на среща с германския външен министър, че не може да се преговаря без желание от страна на Израел

Ливанският президент Жозеф Аун заяви днес, че евентуални преговори, които да сложат край на продължаващите израелски удари по Южен Ливан, не може да бъдат водени при липса на желание от страна на Израел, предаде Асошиейтед прес.

Аун каза това на среща с германския външен министър Йохан Вадефул, който е на четиридневна обиколка в Близкия изток.

Вадефул пристигна в Близкия изток на фона на скорошното увеличаване на интензитета на израелските удари по Южен Ливан. Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, което миналия ноември номинално сложи край на войната между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула".

Откакто бе постигнато примирието, Израел продължи да нанася удари по територията на Ливан почти ежедневно, като казва, че поразява цели на "Хизбула".

Представители на ливанските власти обвиняват Израел, че поразява цивилни райони и унищожава инфраструктура, която няма нищо общо с "Хизбула".

"Ливан е готов за преговори", но "преговорите не може да са едностранни. Те изискват взаимност, каквато все още липсва", каза ливанският президент на германския външен министър.