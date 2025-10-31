Подробно търсене

Ливанският президент каза на среща с германския външен министър, че не може да се преговаря без желание от страна на Израел

Божидар Захариев
Ливанският президент каза на среща с германския външен министър, че не може да се преговаря без желание от страна на Израел
Ливанският президент каза на среща с германския външен министър, че не може да се преговаря без желание от страна на Израел
Германският външен министър Йохан Вадефул (вляво) и ливанският президент Жозеф Аун в Бейрут, 31 октомври 2025 г. - снимка: ливанското президентство чрез АП
Бейрут,  
31.10.2025 18:58
 (БТА)
Етикети

Ливанският президент Жозеф Аун заяви днес, че евентуални преговори, които да сложат край на продължаващите израелски удари по Южен Ливан, не може да бъдат водени при липса на желание от страна на Израел, предаде Асошиейтед прес.

Аун каза това на среща с германския външен министър Йохан Вадефул, който е на четиридневна обиколка в Близкия изток.

Вадефул пристигна в Близкия изток на фона на скорошното увеличаване на интензитета на израелските удари по Южен Ливан. Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, което миналия ноември номинално сложи край на войната между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула".

Откакто бе постигнато примирието, Израел продължи да нанася удари по територията на Ливан почти ежедневно, като казва, че поразява цели на "Хизбула".

Представители на ливанските власти обвиняват Израел, че поразява цивилни райони и унищожава инфраструктура, която няма нищо общо с "Хизбула".

"Ливан е готов за преговори", но "преговорите не може да са едностранни. Те изискват взаимност, каквато все още липсва", каза ливанският президент на германския външен министър.

/НС/

Свързани новини

31.10.2025 13:13

ННА: Външните министри на Ливан и Германия проведоха среща в Бейрут

Ливанският външен министър Юсеф Раджи прие своя германски колега Йохан Вадефул на двустранна среща, последвана от по-широк кръг от разговори, в присъствието на германския посланик Курт Георг Щьокъл-Щилфрид и членове на двете делегации, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
29.10.2025 21:25

Германският външен министър Йохан Вадефул пристигна в Йордания, за да подкрепи мирния план в ивицата Газа

Германският външен министър Йохан Вадефул днес пристигна в Йордания - първата спирка от обиколката му в региона, която има за цел да покаже подкрепата на Германия за крехкото триседмично примирие между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:30 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация