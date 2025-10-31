ННА: Външните министри на Ливан и Германия проведоха среща в Бейрут

Ливанският външен министър Юсеф Раджи прие своя германски колега Йохан Вадефул на двустранна среща, последвана от по-широк кръг от разговори, в присъствието на германския посланик Курт Георг Щьокъл-Щилфрид и членове на двете делегации, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Дискусиите се фокусираха върху ключови въпроси, отнасящи се до Ливан и региона, както и върху двустранните отношения и начините за засилване на сътрудничеството между двете страни. Вадефул също така информира Раджи за подробностите около предстоящото му посещение в Сирия.

Германският министър подчерта, че „посещението му в Бейрут има за цел да проучи как може Германия да допринесе за стабилността на Ливан, който се смята за ключов за регионалната стабилност“. Той критикува израелските атаки на ливанска територия, призовавайки Израел да „уважава суверенитета на Ливан и да спазва споразумението за прекратяване на огъня, като същото важи и за Хизбула“.

Той приветства „решението на ливанското правителство да ограничи разпространението на оръжия с държавен монопол“ и заяви „подкрепата на Германия за мерки, насочени към възстановяване на контрола над Южен Ливан и цялата ливанска територия“, предупреждавайки, че „неуспехът в това отношение би изпратил негативен сигнал за неспособността на ливанската държава да упражнява властта си“.

От своя страна, министър Раджи поиска съдействие от Германия за „оказване на натиск върху Израел да прекрати атаките си, да се изтегли от окупираните територии и да спазва ангажиментите си по споразумението за прекратяване на огъня“, подчертавайки, че „само дипломатическо, а не военно решение може да гарантира стабилност и мир в южната част на страната“. Той потвърди, че „ливанското правителство продължава постепенното въвеждане на монопола върху оръжията и че ливанската армия продължава да изпълнява изцяло задачите си“, добавяйки, че „държавният контрол върху оръжията е основното условие за възстановяването и икономическото развитие на страната“.

На срещата бе разгледан и въпросът за завръщането на сирийските бежанци, като Вадефул потвърди „подкрепата на Германия за позицията на Ливан в полза на завръщането им в страната“, докато г-н Раджи подчерта „необходимостта това завръщане да бъде съпътствано от финансова помощ в Сирия“.

Дискусиите се фокусираха и върху ротацията на мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) и цялостното обсъждане на този процес. Също така бе обсъдено и укрепването на културното и образователното сътрудничество между Ливан и Германия, като Ливан пожела увеличаване на броя на стипендиите за ливански студенти.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)