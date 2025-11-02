Подробно търсене

Израел предупреди, че може да предприеме още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Божидар Захариев
Израел предупреди, че може да предприеме още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан
Израел предупреди, че може да предприеме още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан
Израелският министър на отбраната Израел Кац - снимка: AP/Mark Schiefelbein
Йерусалим,  
02.11.2025 10:24
 (БТА)
Етикети

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че Израел може да предприеме още по-интензивни атаки срещу ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан, предаде Франс прес.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано тази сутрин, че вчера четирима души са били убити при израелски удар.

"Ангажиментът на ливанското правителство за разоръжаването на "Хизбула" и за изгонването на шиитското движение от Южен Ливан "трябва да бъде изцяло изпълнен", се казва в изявление на Израел Кац.

"Строгото прилагане на мерки ще продължи и ще бъде засилено. Няма да толерираме никакви заплахи срещу жителите на Северен Израел", заяви израелският министър.

/БЗ/

Свързани новини

31.10.2025 18:58

Ливанският президент каза на среща с германския външен министър, че не може да се преговаря без желание от страна на Израел

Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че евентуални преговори, които да сложат край на продължаващите израелски удари по Южен Ливан, не може да бъдат водени при липса на желание от страна на Израел, предаде Асошиейтед прес.
31.10.2025 13:13

ННА: Външните министри на Ливан и Германия проведоха среща в Бейрут

Ливанският външен министър Юсеф Раджи прие своя германски колега Йохан Вадефул на двустранна среща, последвана от по-широк кръг от разговори, в присъствието на германския посланик Курт Георг Щьокъл-Щилфрид и членове на двете делегации, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
28.10.2025 14:43

ННА: Президентът на Ливан заяви, че в борбата с тероризма първо трябва да бъде победена идеята

Президентът на Ливан Жозеф Аун потвърди във вторник, че „тероризмът е умишлено, неоправдано и незаконно използване на физическо или психологическо насилие срещу невинни цивилни, не като цел, а като средство за сплашване и подчиняване на други, за да се изпълнят нелегитимни искания“, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
27.10.2025 21:35

Двама души бяха убити при израелска атака срещу дърводелски цех в Южен Ливан

Двама души, които са били братя, са убити при израелска атака срещу дърводелски цех в южната част на Ливан, с което броят на жертвите от четвъртък насам при подобни удари достигна 13 души, съобщиха официалните ливански власти, цитирани от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:26 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация