Двама души бяха убити при израелска атака срещу дърводелски цех в Южен Ливан

Двама души, които са били братя, са убити при израелска атака срещу дърводелски цех в южната част на Ливан, с което броят на жертвите от четвъртък насам при подобни удари достигна 13 души, съобщиха официалните ливански власти, цитирани от Франс прес.

Израелските военновъздушни сили засилиха бомбардировките си през последните дни, твърдейки, че те са насочени срещу членове и инфраструктура на проиранската групировка "Хизбула", въпреки края на войната между двете воюващи страни през ноември 2024 г.

В същото време израелската армия обвини днес мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), че вчера са свалили един от разузнавателните ѝ дронове над Южен Ливан.