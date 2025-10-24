КНА: Ливанският кабинет одобри делимитацията на морските граници с Кипър, „много положително развитие“ според Министерството на енергетиката

Министерският съвет на Ливан на заседанието си вчера, 23 октомври, под ръководството на президента Жозеф Аун и с участието на премиера Науаф Салам, одобри делимитацията на морските граници между Ливан и Кипър, предаде за БТА кипърската агенция КНА, позовавайки се на изявление, публикувано на официалния уебсайт на ливанското президентство.

Както беше отбелязано в отговор на въпроси на репортери в края на заседанието относно следващите стъпки с Кипър след споразумението за делимитация на морските граници, предвид че тези граници се припокриват с тези на други държави, ливанският министър на енергетиката Жозеф Сади каза, че са получили доклад, който министърът на информацията ще обсъди.

„Но следващата стъпка ще бъде да се обърне внимание на делимитацията на морската граница със Сирия, което трябва да се направи“, добави той.

Поканени да коментират това, източници от Министерството на енергетиката, търговията и промишлеността говориха пред КНА за „много положително развитие“.

Те добавиха, че повече подробности ще бъдат обявени по време на посещението на ливанския министър на енергетиката в Кипър на 10 ноември.

