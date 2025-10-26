Двама души бяха убити при израелски удари в Ливан

Двама души бяха убити днес при израелски удари в Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Броят на загиналите при израелски атаки в страната през последните дни достигна десет въпреки действащото примирие между Израел и шиитската групировка "Хизбула".

Вчера властите съобщиха за двама убити при израелски удари в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че при атаката е ликвидирала командир на противотанковото звено от елитните части на "Хизбула". Военните съобщиха днес, че при вчерашната атака са елиминирали още един член на същото звено.

Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г., което сложи край на войната между Израел и "Хизбула", израелската армия продължава периодично да извършва удари по цели в Ливан. Според нея действията са насочени срещу ислямисткото движение, за да му бъде попречено да възстанови разрушената си военна инфраструктура.