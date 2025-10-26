Подробно търсене

Двама души бяха убити при израелски удари в Ливан

Атанаси Петров
Двама души бяха убити при израелски удари в Ливан
Двама души бяха убити при израелски удари в Ливан
Израелски дрон, прелитащ на Бейрут, 20 октомври 2025 г. Снимка: АП/Bilal Hussein
Бейрут,  
26.10.2025 15:57
 (БТА)
Етикети

Двама души бяха убити днес при израелски удари в Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Броят на загиналите при израелски атаки в страната през последните дни достигна десет въпреки действащото примирие между Израел и шиитската групировка "Хизбула".

Вчера властите съобщиха за двама убити при израелски удари в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че при атаката е ликвидирала командир на противотанковото звено от елитните части на "Хизбула". Военните съобщиха днес, че при вчерашната атака са елиминирали още един член на същото звено.

Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г., което сложи край на войната между Израел и "Хизбула", израелската армия продължава периодично да извършва удари по цели в Ливан. Според нея действията са насочени срещу ислямисткото движение, за да му бъде попречено да възстанови разрушената си военна инфраструктура.

/НС/

Свързани новини

24.10.2025 19:00

Един човек беше убит при израелски удар в Ливан

Един човек беше убит в Южен Ливан при нов удар на израелската армия, съобщиха ливански официални медии. Израелските въоръжени сили, от своя страна, заявиха, че са елиминирали отговорник по логистиката на "Хизбула", предаде Франс прес.
24.10.2025 00:34

Четирима души загинаха при израелски въздушни удари по Източен и Южен Ливан

Четирима души загинаха при израелски въздушни удари по Източен и Южен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на ливанските власти. В Източен Ливан ударите са взели две жертви в селата Жанта и Шместар в долината Бекаа, а в Южен Ливан ударите са
23.10.2025 15:16

ННА: Ливанският президент настоява за активиране на механизма за спиране на нарушенията от страна на Израел

Президентът на Ливан Жозеф Аун информира новоназначения ръководител на механизма за надзор за прекратяването на военните действия - американския генерал Джоузеф Клиърфийлд, на среща в двореца „Баабда“ за необходимостта от реактивиране на работата на комитета, за да се сложи край на многократните нарушения на ливанския суверенитет от страна на Израел и да се спази споразумението, постигнато през ноември 2024 г., предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:40 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация