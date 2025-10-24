Подробно търсене

Един човек беше убит при израелски удар в Ливан

Асен Георгиев
Ливанци оглеждат последствията от израелски удар по завод за цимент в южното ливанско селище Ансар, 17 октомври 2025 г. Снимка: АП/Mohammad Zaatari
Бейрут,  
24.10.2025 19:00
 (БТА)
Един човек беше убит днес в Южен Ливан при нов удар на израелската армия, съобщиха ливански официални медии. Израелските въоръжени сили, от своя страна, заявиха, че са елиминирали отговорник по логистиката на "Хизбула", предаде Франс прес.

Ударът беше нанесен ден след поредица нападения в южната и източната част на Ливан, насочени, според Израел, срещу проиранското движение. При тях бяха убитии четирима души, включително една жена.

Според ливанската държавна Национална новинарска агенция (ННА) "израелски дрон е уцелил мъж, който шофирал колата си" на пътя към село Тул, убивайки го на място. 

В съобщение на израелските въоръжени сили се заявява, че е бил "елиминиран Абас Карки, отговорник за логистиката на южния фланг на "Хизбула".

"През последните месеци Карки е ръководил усилията за възстановяване на бойните способности и инфраструктурата на ислямистката партия в южната част" на Ливан, според същия източник. В изявлението се посочва, че дейността му представлява "нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня, което сложи край на войната между Израел и "Хизбула" през ноември 2024 г. и съгласно което групата трябва да демонтира цялата инфраструктура в южната част на Ливан. 

Въпреки примирието, израелската армия продължава да нанася редовни удари в Ливан. Вчера тя заяви, че е нанесла удари по "тренировъчен лагер" на Хизбула и "завод за производство на прецизни ракети" в източната част на страната, както и по склад за оръжие в района на Набатие. 

