Подробно търсене

Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще отложи предаването на тленните останки на израелски заложник

Александър Евстатиев
Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще отложи предаването на тленните останки на израелски заложник
Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че ще отложи предаването на тленните останки на израелски заложник
Хиляди израелци посрещнаха освободения заложник Авинатан Ор при завръщането му у дома в еврейското селище Шило в северната част на Западния бряг. Снимка: АП/Ohad Zwigenberg
Йерусалим,  
28.10.2025 21:57
 (БТА)
Етикети

Бригадите "Ал Касам", въоръженото крило на "Хамас", съобщиха, че ще отложат планираното за днес предаване на тялото на израелски заложник, позовавайки се на това, което палестинското ислямистко движение нарича "нарушение на прекратяването на огъня в ивицата Газа от страна на Израел", съобщи Ройтерс.

Групировката заяви в платформата "Телеграм", че всяка ескалация на атаките в ивицата Газа от страна на Израел би попречила на операциите по издирване и възстановяване, като би забавила и връщането на телата на израелски граждани.

Изявлението бе направено малко след като Израел каза, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелските сили в южната част на Газа. Това идва в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на израелски заложник.

/СХТ/

Свързани новини

28.10.2025 18:48

Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, съобщи неговата канцелария

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие, предадоха агенциите.
28.10.2025 18:48

Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, съобщи неговата канцелария

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие, предадоха агенциите.
28.10.2025 13:18

Бенямин Нетаняху потвърди, че последният ковчег, предаден на Израел, съдържа само части от вече върнато тяло на заложник

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху потвърди, че последният ковчег, предаден от движението "Хамас", съдържа само части от тяло. Частите са от трупа на заложника Офир Царфати, открит от израелски военни в ивицата Газа преди две години, предадоха

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:23 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация