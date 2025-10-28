Общинските съветници в Кула гласуваха за започване на процедура по заличаване от Търговския регистър на недействащия медицински център в града. Дружеството няма задължения, уточниха кметът д-р Владимир Владимиров и председателят на Общинския съвет д-р Димитър Цанков. Предложението за окончателното закриване и ликвидация на центъра беше прието на днешното редовно заседание.

Лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ не извършва дейност от 2009 година поради липсата на специалисти и съответно не е сключван договор с Районната здравноосигурителна каса във Видин, уточни още кметът на Кула.

В точка „Разни" бяха представени и дискутирани предложения, свързани със стопанисването и използването на два от общо петте язовира на територията на община Кула – „Кула“ и „Извор махала“. По думите на кмета на Кула д-р Владимиров язовирите са сериозен ангажимент и разход за Общината. Предприета е процедура по прехвърляне на язовир „Извор махала“ на държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири. Развихме добре дейността на производствения цех за преработка на култури с добавена стойност в Кула, строим разширение и имаме спешна нужда от напоителни площи, каза един от най-големите инвеститори в община Кула, земеделският производител Виктор Ромбаут. Пред пред общинските съветници той изрази желанието си да стопанисва язовира, като поеме всички разходи и ремонтни дейности.

С последните промени в наредбите на Общината е повишена таксата за издаване на разрешително за строителство от 0,2 на 0,5 на сто, припомни председателят на Общинския съвет във връзка с поставен въпрос към точка „Разни“. Въпросът се отнася за одобрен проект за изграждане на канал от язовир "Кула". Проектът е на стойност 21 милиона лева. Необходимо е разрешително за строеж от страна на Общината.

Всички точки от дневния ред, публикуван на сайта на Община Кула, бяха гласувани и приети.